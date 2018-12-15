İnanılmaz olay! Film gibi izlediler...
BURSA'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yanan dairenin üst katında oturanların balkona çıkıp, meraklı gözlerle izlediği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Beyler Mahallesinde 3 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan Saffet Bağcıya ait dairede öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Ev sahipleri kendilerini dışarı attı. Alevler bir anda evi sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yanan dairenin üst katında oturanlar balkona çıkıp itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
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