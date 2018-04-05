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    İnanılmaz olay! Dürüm yerken öldü

    İHA
    05.04.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Karaman’da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Sait Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

    Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sait Doğan (30), şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürümün bir anda nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir vatandaştan sırtına vurması için yardım isteyen Sait Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Sait Doğan'ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçaları doktorlar tarafından çıkarıldı.

    Daha sonra yoğun bakıma alınan Sait Doğan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek olan Sait Doğan'ın Musalla Meydanı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Doğan’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Sait Doğan, Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

    İnanılmaz olay Dürüm yerken öldü

    Caddede yürürken yediği dürüm sonu olan şahıs toprağa verildiKaraman’da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden bir çocuk babası Sait Doğan son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, bir çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Sait Doğan, şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürümün biranda nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir vatandaştan sırtına vurması için yardım isteyen Sait Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Sait Doğan'ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçalarını doktorlar tarafından çıkartıldı. Daha sonra yoğun bakıma alınan Sait Doğan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek olan 30 yaşındaki Sait Doğan için Musalla Meydanında cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Doğan’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Sait Doğan, Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.
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    Etiketler: Hastane , ciğer , gündem
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