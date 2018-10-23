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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ESKİŞEHİR (İHA)
23.10.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

İnanılmaz olay! Birden önüne çıktı ve onu bu hale getirdi…

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İnanılmaz olay! Birden önüne çıktı ve onu bu hale getirdi…

Eskişehir’de yola fırlayan başıboş at aracı kullanılamaz hale getirdi, sürücüsünü yaraladı. Çevre yolundaki kazayı hafif yaralı olarak atlatan Serkan Kazıklı “Milletin canı yanıp duramasın, artık bir önlem alsınlar. Atın sahibinden ve bunu toplamayan belediyeden şikâyetçi oldum” dedi.

Eskişehir’de aracıyla seyrederken aniden yola fırlayan başıboş ata çarparak kaza yapan ve yaralanan Serkan Kazıklı, yetkililerin konuyla ilgili gereken önlemleri almaları gerektiğini söyledi.

Barınacak yeri olmayan, sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan hayvanlar, başıboş hayvan olarak kabul ediliyor. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu hayvanların yerel yönetimler tarafından gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esas görülüyor. Buna rağmen şehirlerde zaman zaman trafik akışını engelleyecek boyuta ulaşan, cadde ve sokaklarda gezen başıboş atlar âdete tehlike saçıyor.

Son olarak Eskişehir'de yaşanan inanılmaz kaza ile karşı karşıya kalan 31 yaşındaki sürücü, aracı kullanılamaz hale gelirken olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Serkan Kazıklı, geçen cumartesi günü Çevre Yolunda seyrettiği aracının önüne birden bire başıboş bir at çıktı. Kazıklı, önüne fırlayan ata aracı ile çarparak kaza yaptı. Kaza sonrasında at telef olurken, Kazıklı ise hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu. Kazanın ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazıklı taburcu oldu.

Eskişehir’de büyük sıkıntılar ve kazalar yaşanmasına sebep olan ve başıboş gezen atlar ile alakalı İHA mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Kazıklı, yetkililerin bu duruma acilen bir çözüm getirmesini ve daha fazla kişinin canının yanmamasını istediklerini ifade etti.

İnanılmaz olay Birden önüne çıktı ve onu bu hale getirdi…

“MİLLETİN CANI YANIP DURAMASIN”

Kazanın ardından konuşan Kazıklı, “Cumartesi günü sabah 06.30'da işe gidiyordum. Hava sisliydi. At birden önüme çıktı otogarın önünde. Başıboştu. Ata çarptım. Gördüğümde fren mesafesi çok kısaydı. Ata çarparak orta refüje çıktım. Emniyet kemerim takılıydı Allah'tan. Emniyet kemeri hayatımı kurtardı. Emniyet kemerinin faydasını gördüm orada. Bu şekilde otogarın orada, 71 Evler’de, Emek Mahallesi tarafından başıboş atlar gezip duruyor. Bizim canımız yandı. Bizden sonra bir servisçinin daha canı yanmış. Orada da iki kişi yaralanmış. Yazık günah. Milletin canı yanıp duramasın. Belediyemiz artık bunları toplasın, bir şey yapsın. Halimi görüyorsunuz işte. Allah daha beterinden korudu” şeklinde konuştu.

“ATIN SAHİBİNDEN VE BUNU TOPLAMAYAN BELEDİYEDEN ŞİKÂYETÇİ OLDUM”

Yüzünün birçok yerinde dikiş olduğunu belirten Kazıklı, belediyeden ve atın sahibinden şikâyetçi olduğunu aktardı. Kazıklı, “Şimdi hayvan severler var. Biz de hayvan seviyoruz, ama yapalım büyük bir baraka ve hayvanları oraya toplayalım. Hayvanını sevecek adam gitsin orada sevsin. Neden sokakta? Neden başıboş? Yazık günah değil mi? Bu haldeyim. Evde çoluk çocuk perişan. Herkes perişan yani. Yazık günah değil mi? Herkesin canı yanıyor. At telef oldu. Günah. Alnımda dikişler var. Kulağımın arkası dikiş, yanağım dikiş, dişim kırılmış kaza anında. Allah'a şükür bir yerimde kırık falan yok. İyiyim yine. Kimsenin canı keşke yanmasaydı bu zaman kadar. Gerek yok. Cumartesi gününden bu yana çektiğim acıları bir ben, bir de Allah biliyor. Karakolda vermiş olduğum ifadede atın sahibi ile konuşmuşlar. Atlarda çip olduğunu söylediler. Atın sahibinden ve bunu toplamayan belediyeden şikayetçi oldum. İnşallah ilerleyen zamanda bunların ne olduğunu göreceğiz” dedi.

İnanılmaz olay Birden önüne çıktı ve onu bu hale getirdi…


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