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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 20:35, Son Güncelleme:

İnanılmaz koleksiyon! Kızı için 20 yıldır...

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İnanılmaz koleksiyon! Kızı için 20 yıldır...

İşletmeci Murat Yurtsever, kızına İtalya, Almanya, Çekoslavakya ve ABD gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 yıldır aldığı, en küçüğü 5, en büyüğü 43 yaşında olan 7 bin 500 oyuncak bebekten oluşan koleksiyon yaptı.

İşletmeci Murat Yurtsever, kızına dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 yıldır aldığı en küçüğü 5, en büyüğü 43 yaşında olan taş bebeklerin koleksiyonunu yapıyor. Yurtsever'in kızının açtığı kafede sergilenen 5 bin bebeğe yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Yurtsever kızı Bircenaz'a 20 yıl önce Almanya'dan, porselenden yapıldığı için ismi "taş bebek" olarak geçen antika oyuncak bebeklerden aldı. Bebeklerden korkan kızının bu korkusunu yenmesi için bir kaç tane daha almaya karar veren Yurtsever, zamanla bu oyuncakların koleksiyonunu yapmaya karar verdi.

Kızının da oyuncakları sevmeye başlamasıyla gittiği her ülkeden bu bebeklerden alan Yurtsever, bugüne kadar farklı saç rengi ve ilginç kıyafetleriyle 7 bin 500 bebeklik koleksiyonun sahibi oldu.

İnanılmaz koleksiyon Kızı için 20 yıldır...

Temizliği oldukça özen isteyen taş bebeklerin bakımını ise "Onları başkasıyla paylaşamam" diyen Bircenaz Yurtsever (20) yapıyor. Altı ayda bir silinen bebeklerin üzerindeki elbiseleri ve saçları da yumuşatıcıyla yıkanıyor.

"GÖRDÜĞÜMÜZ HER YERDEN BİR BEBEK ALDIK"

Murat Yurtsever, bu ilginç hikayenin kızıyla yaşıt olduğunu belirterek, "Kızım, oynaması için aldığım bebeklerden ilk başta çok korkuyordu, oynamıyordu. Korkmasın, alışsın diye oyuncak almaya devam ettik. Daha sonra ben sevdim, almaya devam ettim. Öyle birikti. İtalya, Almanya, Rusya, Çekoslavakya, ABD ve İngiltere gibi gördüğümüz her yerden bebek aldık." diye konuştu.

İnanılmaz koleksiyon Kızı için 20 yıldır...

ABD'de bir kadının bu bebeklerden biriktirdiğini duyduktan sonra kendilerinin de biriktirmeye başladığını dile getiren Yurtsever, şunları söyledi:

"Türkiye'de taş bebeği biriktiren bir biz varız. Kızım turizm işletme bölümünde okuyor. 'Baba bir kafe açalım' dedi. Bebekleri de burada sergiliyor. Bakımını kızım yapıyor. Bakımı zor. 6 ayda bir mutlaka bakım yapıyoruz. Kafeye ilk gelenler çok korkuyor. Sonradan alışıyorlar ve gitmek istemiyorlar. Fotoğraf çektirmek istiyorlar. 'Çift olanları satar mısınız?' diye soruyorlar. Burada şu an 5 bin bebek var, toplamda 7 bin 500 bebeğimiz var. Diğerlerini kızım odasında sergiliyor. Annesi de kızımı destekliyor."

İnanılmaz koleksiyon Kızı için 20 yıldır...

"KONUŞMADAN UYUYAMIYORUZ"

Bircenaz Yurtsever, bebeklerle 6 yaşından beri bağ kurmaya çalıştığını söyledi.

"14 senedir hepsiyle farklı farklı bağım var, hepsini çok seviyorum. Bazılarına isim koyuyorum. Konuşmadan uyuyamıyoruz." diyen Yurtsever şöyle konuştu:

"Onları başkasıyla paylaşamam, vazgeçemem herhalde. Küçükken yanımdan ayırmadığım bebekler oluyordu. Parka, okula onlarla gidiyordum. Şu anda yatağımın başucunda bir tane var. Onunla bakışmadan uyuyamıyorum. Derdimi dinliyorlar. Para biriktirmedim, bebek biriktirdim. Zamanında 400 Mark vermiştim. Şu anda üretimi yok. Türkiye'de de üretimi yok ve böyle biriktiren de yok."

 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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