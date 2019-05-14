İnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu
GeriGündem İnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)
14.05.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

İnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde açık unuttuğu damperin alt geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Zeki Bay (68), ağır yaralandı.

7
  • İnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu
  • İnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu
  • İnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu
  • İnanılmaz kaza... Bir anda kendini bu halde buldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir- İstanbul Otoyolu'nda çalışan 28 K 0941 plakalı kamyon şoförü Zeki Bay, boşalttığı hafriyat sonrası kamyonun damperini kapatmayı unuttu. Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi'nde, yola damperi açık şekilde devam eden Bay, Balıkesir-Savaştepe karayolunda bulunan alt geçitten geçerken açık olan damper tavana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön kısmı havalandı ve kupa denen şoför mahalli de alt geçidin tavanına çarptı. Sürücü Zeki Bay, araç içerisinde sıkıştı. Diğer araç sürücüleri, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Bay, kepçe ile aşağıya indirildi. Ağır yaralanan Zeki Bay, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cenazede büyük acı... Zehirli şerbeti içirip '10 dakikanız kaldı' dedi

Şule Çet davasında gerginlik! 'O zaman kızına sahip çıksaydın...'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı! Okullara yeni tatil düzeni...

Tarihi yalıya çarpan geminin sahibinin ödeyeceği miktar belli oldu