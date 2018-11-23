İnanılmaz ifadeler: ''Soygunu Amerikan filmlerinden etkilenerek yaptım''
İstanbul, Kağıthane’de soymaya çalıştığı kuyumcu direnince önce kelepçeleyen daha sonra da bıçaklayarak altınlarla birlikte kaçan Harun G., yakalandı. İfadesinde “Kredi borcumu ödeyemedim. Sürekli izlediğim Amerikan filmlerinden etkilenerek soygun planı yaptım” dediği öne sürüldü.
Harun G. (25) dün öğlen saatlerinde Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu İbrahim A’ya (51) silah doğrultan gaspçı dükkanın kepenklerini indirdi. Harun G., altınları yanında getirdiği çantaya doldurmaya başladığı sırada kuyumcunun direnişiyle karşılaştı. 45 dakika süren arbedenin ardından Harun G., kuyumcuyu kelepçeledi ve altınları çantaya doldurmaya devam etti.
Harun G., elimizdeki kelepçeyi çözerek tekrar direnmeye çalışan kuyumcuyu 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Bu sırada olayı fark eden İbrahim A’nın akrabası Mehmet A. da soyguncunun peşine düştü.
Kısa süren kovalamacanın ardından soyguncu Mehmet A. tarafından yakalandı. Kuyumcu İbrahim A. hastanede tedavi altına alınırken, Harun G., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü
Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan 25 yaşındaki Harun G.’nin soyguna giderken, tanınmamak için üst üste çok sayıda kıyafet giydiği belirterek, “Yaklaşık bir yıldır işsiz olduğum için çektiğim kredi borcunu ödeyemedim. Sürekli izlediğim Amerikan filmlerinden etkilenerek soygun planı yaptım” dediği öne sürüldü.
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