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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.08.2018 - 06:26, Son Güncelleme:

İnanılmaz hata! Bu çocuklar boşanmak istiyor

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İnanılmaz hata! Bu çocuklar boşanmak istiyor

Çocuk gelin şüphesiyle 3 ayrı kurumun teyakkuza geçtiği Torbalı’da, sonradan ortaya çıkan gerçek “Hatanın böylesi” dedirtti. Yaşları 8 ila 18 arasında değişen 4 çocuk nüfusa yanlışlıkla ‘evli’ yazıldı. Şimdi hatanın düzeltilmesini bekliyorlar

İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü akıl almaz bir hataya imza attı. Suriye'nin İdlib kentinden Torbalı'ya göç eden ve 7 üyesi bulunan Elşahin ailesinin 4 üyesine hatalı kimlik çıkarıldı. Yaşları 8 ila 18 arasında değişen 4 çocuğun nüfus kayıt örneklerinde medeni durumlarının 'Evli' olarak gösterilmesi ilçedeki birçok kurumu da teyakkuza geçirdi. Çocuk gelin vakalarının bir benzerinin yaşandığı ihtimali üzerine düğmeye basan Sosyal Hizmetler Torbalı İlçe Müdürlüğü, ilk olarak 8 yaşındaki Mehe Elşahin, 13 yaşındaki Halid Elşahin, 15 yaşındaki Kusay Elşahin ve 17 yaşındaki Nuf Elşahin'in ikamet ettiği Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Remzi Avcı ile iletişime geçti.

YAZIŞMALAR BAŞLADI

Bu gelişme üzerine sistemdeki kayıt örneklerini inceleyen Muhtar Avcı, Mehe, Halid, Kusay ve Nuf'un sicil örneklerinde de evli olduklarını saptadı.
Hatanın İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirleyen Sosyal Hizmetler Torbalı İlçe Müdürlüğü, bu kurumla yazışmalara başladı.

KİMSE FARK ETMEDİ

Yaşları küçük olan çocukların medeni durumunun düzeltilmesi adına girişimlerde bulunulduğu öğrenilirken, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından derin bir nefes alındı. Öte yandan çocukların annesi 36 yaşındaki Tevahil El Ali, "Bu hatanın düzeltilmesini istiyoruz. Daha önce bayram tatili nedeniyle Suriye'ye gittik ve belgelerimiz işlemlerden geçmesine rağmen hiçbir şekilde fark edilmedi. Sonradan öğrendim ki, 6 çocuğumdan 4 tanesi medeni kayıtlarda 'Evli' görünüyor. Üstelik yaşları küçük. Bu nedenle çok zorluk yaşıyoruz" diye konuştu. (YENİ ASIR)

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