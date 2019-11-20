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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Can ÇELİK- Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
20.11.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

İnanılmaz ayrıntılar... Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı

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İnanılmaz ayrıntılar... Küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı

ADANA'da komşuları U.Ş.'nin geri manevra yaptığı kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Erol B. (6), toprağa verildi. Cenazede eşini ve çocuklarını terk edip, başkasıyla evlendiği öne sürülen Erol'un annesi Fatma K. (38), "Eşim beni başka erkeklere fuhuşa zorluyordu. Şu anda evli olduğum kişi de onlardan biri. Beni borcu karşılığında verdi” dedi.

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  • Küçük Erolun cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
  • Küçük Erolun cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
  • Küçük Erolun cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
  • Küçük Erolun cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi 1975 Sokak'ta meydana geldi. Erol B., sokakta arkadaşlarıyla oynarken, komşuları U.Ş.'nin (45) geri manevra yaptığı kamyonun altında kaldı.

Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erol B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, sürücü U.Ş.'yi gözaltına aldı. Küçük Erol'un ablası Hatice B. (14), "Annemiz olsaydı böyle olmazdı" diye gözyaşı döktü.

'NE ÇEKTİĞİMİ KİMSE BİLEMEZ’

Oğlunun ölüm haberini alan Fatma K., toprağa verilmiş olabileceğini düşünerek sabah saatlerinde Buruk Mezarlığı'na gelip, mezarını aramaya başladı.

Çevredekilerden cenazenin gelmediğini öğrenince, "Oğlumu görmek istiyorum" diye bağıran Fatma K., "Benim ne çektiğimi kimse bilemez. Kimse benim konuşmama fırsat vermedi. Ben boşandım, boşanmak suç mu? Eski eşim beni başka erkeklerle fuhuşa zorluyordu. 

Şimdiki eşim, benim eski eşimin arkadaşıydı. Beraber çalışırken sürekli para alıyordu.

Şimdiki eşim, 'Paramı vermezsen namusunu alırım' dedi. Bu adama beni resmen verdi.

Mahallede oturan herkes benim şahidim. Sürekli evimize geliyordu. Beraber pikniğe gidiyorduk. Eşim beni onunla fuhuşa zorluyordu" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda baba Erol B. ile halası Fatma K., otopsisi tamamlanan küçük Erol'un cenazesini teslim aldı.

Erol B.'nin cenazesi, ilk olarak baba evine, ardından Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze yıkandığı sırada kardeşini görmek isteyen Hatice B., "Erol'umu görmek istiyorum. Bırakın Erol'u göreyim" diyerek fenalık geçirdi.

Bu sırada mezarlığa gelen Erol B.'nin annesi Fatma K., "3 yıldır göremiyorum çocuklarımı. Sizde vicdan var mı? Ben kaç kez görmek istedim" diye bağırdı.

Bu sırada Hatice B., annesine tepki göstererek, mezarlıktan ayrılmasını istedi.

Genç kız yakınları tarafından sakinleştirilirken, anne de uzaktan cenazeyi takip etti. Kılınan cenaze namazı sonrası küçük Erol, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Feci kazada ölen küçük Erol adli tıp morguna kaldırıldı
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