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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.11.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

İnanılmaz anlar! Minibüsle kaçırılan kızı, halk otobüsüyle takip etti

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Sancaktepe’de genç kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasıyla özel halk otobüsüne atlayan kızın yakını, şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Şoför de minibüsü takip etti ve önünü kesti. Araçtan inen vatandaşlar minibüsü yumruklayarak durdurmaya çalışırken şahıs minibüsle tekrar kaçtı. Polis ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek minibüsü durdurup şahsı gözaltına aldı. O sıcak anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç. isimli şahıs genç bir kızı zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Kızın yakını da özel halk otobüsüne binerek şoföre minibüsü takip etmesini söyledi.

İnanılmaz anlar Minibüsle kaçırılan kızı, halk otobüsüyle takip etti


Kızın kaçırıldığı minibüs, özel halk otobüsü tarafından Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi’ne kadar takip etti.

Bu sırada otobüsteki bazı yolcuların, kaçırılan kızı kurtarmaya çalışan otobüs şoförüne ‘evimize gideceğiz’ diyerek tepki gösterdiği görüldü. Otobüs sürücüsü, amansız takip sonucunda minibüsün önünü kesti.

Kızın yakını ile otobüsteki vatandaşlar, durdurulan minibüse hamle yaptılar. Şahıs, minibüsle tekrar kaçmaya başlarken, vatandaşlar minibüsün camını yumruklayarak durdurmaya çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis, kaçırılan kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Daha sonra yakalanan şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Minibüs ile kaçırılan kızı özel halk otobüsü ile kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde özel halk otobüsü şoförü, sürücüsünün kız kaçırdığı minibüsü takip ediyor. Minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışıyor.

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