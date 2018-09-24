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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
24.09.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

İnanılmaz ama gerçek! İstanbul trafiği % 17 rahatladı

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İnanılmaz ama gerçek! İstanbul trafiği % 17 rahatladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdür Yardımcısı Mustafa Sünnetçi, “Trafikte bulunan sensörlerden aldığımız verilere göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 17 rahatladı” dedi. İstanbul’un New York ve Paris’i geride bıraktığını belirten Sünnetçi şunları söyledi:

390 ŞEHİR TARANDI

"Uluslararası navigasyon sistemleri firması TomTom'un 48 ülke, 390 şehrin trafik indeksinde derlediği rapora göre; İstanbul'da 2013'te yüzde 62 olan trafik yoğunluğu 2016’da yüzde 49'a düştü. INRIX firması tarafından hazırlanan rapora göre ise İstanbul, en fazla trafik yoğunluğu olan şehirler sıralamasında 3 basamak düşerek 20. sıraya geriledi. İstanbul'da yıllık yüzde 1,65 nüfus ve yüzde 4,5 taşıt artışına rağmen trafik yoğunluğu buna paralel artmadı. Aslında nüfus ve araç sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda artış göstermesi gereken trafik azalmış.

İstanbul, trafik yoğunluğunun rahatlaması konusunda, New York, San Fransisco, Londra ve Paris gibi şehirleri geride bıraktı.

Uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmaların yanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bulunan sensörlerden aldığımız verilere göre, son yıllarda yapılan çalışmalarla, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 17 rahatladığını görebilmekteyiz.

YAVUZ’UN KATKISI OLDU

Merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yatırımlar, İstanbul trafiğinin rahatlamasına ciddi fayda sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde kentteki trafik rahatlamış oldu.”

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