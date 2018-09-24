İnanılmaz ama gerçek! İstanbul trafiği % 17 rahatladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Müdür Yardımcısı Mustafa Sünnetçi, “Trafikte bulunan sensörlerden aldığımız verilere göre, kentte trafik yoğunluğu yüzde 17 rahatladı” dedi. İstanbul’un New York ve Paris’i geride bıraktığını belirten Sünnetçi şunları söyledi:
390 ŞEHİR TARANDI
"Uluslararası navigasyon sistemleri firması TomTom'un 48 ülke, 390 şehrin trafik indeksinde derlediği rapora göre; İstanbul'da 2013'te yüzde 62 olan trafik yoğunluğu 2016’da yüzde 49'a düştü. INRIX firması tarafından hazırlanan rapora göre ise İstanbul, en fazla trafik yoğunluğu olan şehirler sıralamasında 3 basamak düşerek 20. sıraya geriledi. İstanbul'da yıllık yüzde 1,65 nüfus ve yüzde 4,5 taşıt artışına rağmen trafik yoğunluğu buna paralel artmadı. Aslında nüfus ve araç sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda artış göstermesi gereken trafik azalmış.
İstanbul, trafik yoğunluğunun rahatlaması konusunda, New York, San Fransisco, Londra ve Paris gibi şehirleri geride bıraktı.
Uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmaların yanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak trafikte bulunan sensörlerden aldığımız verilere göre, son yıllarda yapılan çalışmalarla, kentte trafik yoğunluğunun yüzde 17 rahatladığını görebilmekteyiz.
YAVUZ’UN KATKISI OLDU
Merkezi hükümet tarafından gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yatırımlar, İstanbul trafiğinin rahatlamasına ciddi fayda sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde kentteki trafik rahatlamış oldu.”
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