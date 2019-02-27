İnan Kıraç: Paramın izini Çin'de buldum
Fransa’nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olduğunu iddia eden kişi ya da kişilerin çok sayıda kişiyi milyonlarca Euro dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Dolandırılanlardan biri de Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'tı. Kıraç, parasının izini Çin'de bulduğunu Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'e anlattı.
Fransa sınırlarını aşan ve 40 ülkede 150 kadar kişiyi kapsayan dolandırıcılık organizasyonunun mağdurları arasında Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç da bulunuyor. Kıraç'ın 4.1 milyon Euro dolandırıldığı belirtilmişti.
Vehbi Koç Ödül Töreni'ne katılan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, İnan Kıraç ile yaşadığı diyaloğu anlattı:
İNAN KIRAÇ: PARAMIN İZİNİ ÇİN'DE BULDUM...
"Önceki akşam Vehbi Koç ödül töreninde İnan Kıraç’a rastladım. Fransa’da organize olmuş bir çete tarafından dolandırıldığını okumuştum.
“Geçmiş olsun” dedim. Kıraç tamamen insani nedenlerle kendinden istenen 4.1 milyon Euro’yu ödemiş. “Ancak paranın bir Çin bankasına yatırılması istenince şüphelendim. Buradaki Fransa büyükelçiliğini arayınca iş ortaya çıktı” diyor.
Neyse para hâlâ o Çin bankasındaymış. Ancak bloke edilmiş. Olayla ilgili araştırma tamamlanınca İnan Kıraç’a iade edilecekmiş. Yine de ucuz atlatmış. Çünkü Uzakdoğu’daki bu tür dolandırıcılık olaylarında genellikle para daha o gün, Makao kumarhanelerinin birine giriyor ve orada buharlaşıyor, izi kayboluyor."
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