İnan Kıraç: Paramın izini Çin'de buldum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİnan Kıraç: Paramın izini Çin'de buldum
GeriGündem İnan Kıraç: Paramın izini Çin'de buldum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İnan Kıraç: Paramın izini Çin'de buldum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnan Kıraç: Paramın izini Çin'de buldum

Fransa’nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olduğunu iddia eden kişi ya da kişilerin çok sayıda kişiyi milyonlarca Euro dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Dolandırılanlardan biri de Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'tı. Kıraç, parasının izini Çin'de bulduğunu Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'e anlattı.

Fransa sınırlarını aşan ve 40 ülkede 150 kadar kişiyi kapsayan dolandırıcılık organizasyonunun mağdurları arasında Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç da bulunuyor. Kıraç'ın 4.1 milyon Euro dolandırıldığı belirtilmişti.

Vehbi Koç Ödül Töreni'ne katılan Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, İnan Kıraç ile yaşadığı diyaloğu anlattı:

İNAN KIRAÇ: PARAMIN İZİNİ ÇİN'DE BULDUM...

"Önceki akşam Vehbi Koç ödül töreninde İnan Kıraç’a rastladım. Fransa’da organize olmuş bir çete tarafından dolandırıldığını okumuştum.

“Geçmiş olsun” dedim. Kıraç tamamen insani nedenlerle kendinden istenen 4.1 milyon Euro’yu ödemiş. “Ancak paranın bir Çin bankasına yatırılması istenince şüphelendim. Buradaki Fransa büyükelçiliğini arayınca iş ortaya çıktı” diyor.

Neyse para hâlâ o Çin bankasındaymış. Ancak bloke edilmiş. Olayla ilgili araştırma tamamlanınca İnan Kıraç’a iade edilecekmiş. Yine de ucuz atlatmış. Çünkü Uzakdoğu’daki bu tür dolandırıcılık olaylarında genellikle para daha o gün, Makao kumarhanelerinin birine giriyor ve orada buharlaşıyor, izi kayboluyor."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.02.2019) - 2
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

4.1 Milyon EURO dolandırılan İnan Kıraç konuştu

"Ayrılanlarla tekrar beraber yürümek mümkün değil"

Başkent'te çok acı haber... Çöp konteynerında bulundu

Meteoroloji'den kritik uyarı! Şiddetli geliyor...