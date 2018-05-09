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    İmzaya gitti sistem çöktü

    Özgür ALTUNCU
    09.05.2018 - 01:05 | Son Güncelleme:

    VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin seyahatinden döner dönmez Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermek amacıyla İstanbul Levent’teki Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gitti.

    İmza atmak için ilçe seçim kurulu binasına giren Doğu Perinçek ve eşi Şule Perinçek, sistem arızası nedeniyle kısa bir süre beklemek zorunda kaldı. Perinçek çifti, sistemin yeniden çalıştığı haberini alır almaz ilçe seçim kuruluna giderek imza attı.

    Kendisine verilen imza sayısının 80 bine ulaştığını söyleyen Doğu Perinçek, şöyle konuştu: “Adana, Muğla, Tekirdağ... Türkiye’nin her yerinden telefonlar geliyor. Vatandaşlarımız imza atmadan dönmek zorunda kalıyorlar. İmza atmak bir eziyet haline getirilmiştir. Vatan Partisi’nin 100 bin oyu aşma ihtimali belirince birden bire ‘sistem çöktü’ diyorlar. Sistem çöktü ama çöken elektrik sistemi değil, Türkiye’de mevcut sistem çöktü. Amerika’ya bağlı sistem çöktü. Laikliğe karşı kurulmak istenen yobazlık sistemi çöktü. Türkiye bu zor dönemden göreceksiniz devrimle çıkacaktır.”

    Perinçek, dün 93 bin 919 imzaya ulaştı. Seçim sisteminin çökmesi nedeniyle Vatan Partisi ek süre başvurusunda bulundu. Buna göre seçim kurulları bugün öğle arası vermeden imza almaya devam edecek. 

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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