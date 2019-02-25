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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.02.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

İmzalar atıldı! Türkiye'nin en büyüğü olacak!

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İmzalar atıldı! Türkiye'nin en büyüğü olacak!

Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) ile Işık Üniversitesi arasında Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) hayata geçirilmesinde rol oynayacak bilimsel ve eğitsel çalışmalar alanında 2 protokol imzalandı.

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ATAÜ Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Işık Üniversitesi Optomekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi (OPAM) arasında uzay bilimleri ve teknolojileri, iletişim ve mühendislik gibi DAG'ın hayata geçirilmesinde rol oynayacak ortak projeleri kapsayan geniş ölçekte iki protokol imzalandı.

Protokollerin imzaları, ATAÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile FMV Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ve OPAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin tarafından atıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Çomaklı, DAG'ın Türkiye'nin 2023 vizyon projesi olduğuna dikkati çekerek, "DAG'ın hayata geçirilmesi hususunda önemli anlaşmalar yaptık ve gerçekleştirilen protokoller sayesinde projede sona yaklaştık." dedi.

DAG'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük bilimsel projesi olduğunun altını çizen Çomaklı, "Avrupa’nın ikinci büyük, Türkiye’nin ise en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak gözlemevi, ülkemiz sınırları içerisinden uzayın derinliklerini gözleme imkanı sağlayacak ve turist potansiyelinin artmasına da katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (25.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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