İmzacılar: Topladık pazartesi vereceğiz
CHP’de yönetim değişikliği talep eden muhaliflerin, olağanüstü kurultay yapılabilmesi için başlattığı noter aracılığıyla imza toplama girişiminde son haftaya girildi. Ancak imza sayısı ile ilgili tartımalar da sürüyor. Geçen hafta son gün muhalifler imza sayısını 604 olarak açıklarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de “604’ü getirin gereğini yapalım” çağrısı yapmıştı.
İmza toplama sürecinin ikinci haftası da bu tartışmalarla başladı. Olağanüstü kurultay talep eden muhalifler gerekli sayıda imzaya ulaştıklarını ancak imzaların genel merkeze teslim edilmesi ile ilgili bir tarih belirlemediklerini öne sürdüler. Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Olağanüstü kurultay için yeter sayıda imza an itibari ile toplanmıştır. Görmek isteyen MYK üyemiz, ‘Yarın 11.00’e kadar’ değil istediği zaman imza belgelerini görebilir. Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz” dedi.
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