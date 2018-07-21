İmza yorumu: İnsanlar geçim derdinde birileri koltuk derdinde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimli olağanüstü kurultay için imza toplayan muhaliflere sert çıktı ve “Olacak şey değil. Türkiye’nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eli ile yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde” dedi.
1974’teki ilk Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Cahit Kayra’yı Kadıköy’deki evinde ziyaret eden ve bir süre önce gördüğü tedavi sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından habercilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Muhalif isimlerin seçimli olağanüstü kurultay için imza topladığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
“Allah aşkına Türkiye’nin gündemi ne ? Türkiye’nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eli ile yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde. Olacak şey değil. Milletvekili hapiste. Hangi gerekçeyle hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor? Nasıl içeriye atılıyor? Hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde. Davası öne alınıyor. Duruşması öne alınıyor. Tutuklanıyor ve hapse atılıyor. ‘Yurtdışına kaçacak’ deniyor. Oysa, dokunulmazlık kalktıktan sonra, 38 kez yurtdışına gitti, geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye’nin gündemindeyken biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım. Genel yayın yönetmenleri ile bir araya geleceğim. Bu konuları belki orada, biraz daha ayrıntılı, oturur düşünür ve düşüncelerimi aktarırım...”
YAŞAYAN TARİH
Cahit Kayra’yı Kadıköy Moda’daki evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu evin önünde Kayra ile birlikte kısa bir açıklama yaptı ve “Bizim için çok büyük bir gün. Sayın Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme benim için çok heyecan verici çok teşekkür ediyorum geldiği için” dedi. Kılıçdaroğlu da “Sayın Cahit Kayra maliye bakanlığı kökenli. Kendisine üstad diyoruz. Yaşayan bir tarih. Hâlâ ayakta hâlâ bütün anılarıyla canlı. Keşke yakın tarihimizi onun gözüyle yeniden görebilsek,anlatabilsek ve okuyabilsek” diye konuştu.
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