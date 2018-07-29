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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
29.07.2018 - 20:16, Son Güncelleme:

İmza verme 17.30’da bitiyor, liste için 7 gün daha var

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
İmza verme 17.30’da bitiyor, liste için 7 gün daha var

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin değişmesi talebiyle olağanüstü kurultay talebi ile 16 Temmuz’da başlatılan noter aracılığıyla imza toplama süreci bugün mesai bitiminde tamamlanıyor. CHP tüzüğüne göre imzaların 7 gün içinde Genel Merkez’e sunulması gerekiyor.

16 TEMMUZ’DA BAŞLADI

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Önümüzden yürü derlerse yürümeye hazırdım” açıklamasının 16 Temmuz’da muhalifler basın toplantısıyla imza toplamaya başladıklarını resmen duyurmuşlardı. Birkaç gün içinde olağanüstü kurultay toplanabilmesi için yeterli imzanın toplanacağı muhaliflerce dile getirilmesine rağmen, 15 gündür delege sayısının salt çoğunluğu olduğu belirtilen 625 delegenin imzası bulunan noter belgesi Genel Merkeze sunulamadı.
Muhalifler hafta sonu, kendilerine 559 imzanın ulaştığını ve 69 delegenin noter imzalı belgesinin ellerine geçeceğini açıklamıştı.

69 KRİTİK DELEGE

Mücadele, henüz imzalı noter belgesini göndermeyen 69 delege üzerinde yoğunlaştı. Muhalifler imza sayısını artırmaya çalışırken, parti yönetimi imza veren delegenin geri çekilmesi için hafta sonu yoğun mesai harcadı. Her iki tarafın da delegeleri ikna etme çabasının bugün son dakikaya kadar devam etmesi bekleniyor.

Tüzüğe göre bugün mesai bitimine kadar imza verilebileceği gibi ıslak imzalarını gönderenler vazgeçmeleri halinde bunu yine noterden beyan ederek geri çekebilecek. Ancak imzalar Genel Merkeze sunulduktan sonra, geri çekmek hukuken mümkün değil. Muhalifler tüzüğe göre imza toplama işlemi tamamlandıktan sonra 7 gün içerisinde imzaları Genel Merkez’e teslim edebilecek. Muhaliflerin bu süreyi kullanması bekleniyor.

BASIN TOPLANTISI İPTAL

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile Kayseri Milletvekili Çetin Arık dün Meclis’te basın toplantısı yapacaklarını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan 129 milletvekili arasında bulunan iki milletvekilinin, basın toplantısında değişim çağrısı yapacaklarına ilişkin bilgi CHP koridorlarında konuşulmaya başlanmıştı. Ancak, Aydın ve Arık son dakikada vazgeçti.

ORTAK AKIL ÇAĞRISI

Sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamaların partide gerilimi arttırdığı dönemde CHP’nin eski yöneticilerinden Umut Oran, “Genel başkan arayışından önce ortak akıl bulalım” çağrısı yaptı.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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