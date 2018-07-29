İmza verme 17.30’da bitiyor, liste için 7 gün daha var
CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin değişmesi talebiyle olağanüstü kurultay talebi ile 16 Temmuz’da başlatılan noter aracılığıyla imza toplama süreci bugün mesai bitiminde tamamlanıyor. CHP tüzüğüne göre imzaların 7 gün içinde Genel Merkez’e sunulması gerekiyor.
16 TEMMUZ’DA BAŞLADI
CHP’de 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, “Önümüzden yürü derlerse yürümeye hazırdım” açıklamasının 16 Temmuz’da muhalifler basın toplantısıyla imza toplamaya başladıklarını resmen duyurmuşlardı. Birkaç gün içinde olağanüstü kurultay toplanabilmesi için yeterli imzanın toplanacağı muhaliflerce dile getirilmesine rağmen, 15 gündür delege sayısının salt çoğunluğu olduğu belirtilen 625 delegenin imzası bulunan noter belgesi Genel Merkeze sunulamadı.
Muhalifler hafta sonu, kendilerine 559 imzanın ulaştığını ve 69 delegenin noter imzalı belgesinin ellerine geçeceğini açıklamıştı.
69 KRİTİK DELEGE
Mücadele, henüz imzalı noter belgesini göndermeyen 69 delege üzerinde yoğunlaştı. Muhalifler imza sayısını artırmaya çalışırken, parti yönetimi imza veren delegenin geri çekilmesi için hafta sonu yoğun mesai harcadı. Her iki tarafın da delegeleri ikna etme çabasının bugün son dakikaya kadar devam etmesi bekleniyor.
Tüzüğe göre bugün mesai bitimine kadar imza verilebileceği gibi ıslak imzalarını gönderenler vazgeçmeleri halinde bunu yine noterden beyan ederek geri çekebilecek. Ancak imzalar Genel Merkeze sunulduktan sonra, geri çekmek hukuken mümkün değil. Muhalifler tüzüğe göre imza toplama işlemi tamamlandıktan sonra 7 gün içerisinde imzaları Genel Merkez’e teslim edebilecek. Muhaliflerin bu süreyi kullanması bekleniyor.
BASIN TOPLANTISI İPTAL
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile Kayseri Milletvekili Çetin Arık dün Meclis’te basın toplantısı yapacaklarını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan 129 milletvekili arasında bulunan iki milletvekilinin, basın toplantısında değişim çağrısı yapacaklarına ilişkin bilgi CHP koridorlarında konuşulmaya başlanmıştı. Ancak, Aydın ve Arık son dakikada vazgeçti.
ORTAK AKIL ÇAĞRISI
Sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamaların partide gerilimi arttırdığı dönemde CHP’nin eski yöneticilerinden Umut Oran, “Genel başkan arayışından önce ortak akıl bulalım” çağrısı yaptı.
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