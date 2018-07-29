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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
29.07.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

İmza sürecinde sona gelindi... CHP'de sıkı markaj

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İmza sürecinde sona gelindi... CHP'de sıkı markaj

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci yarın saat 17.30'da tamamlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin 16 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde sona gelindi. Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay talebiyle başlanan imza süreci 30 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30'da sona eriyor. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, "559 delege imzası elimizde, 69'u da postada. Toplam 628 imza topladık" açıklamasını yaptı.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor. Genel merkeze göre bu sayı 530'lar civarında ve 30-40 kadar daha delege imzasını geri çekecek.

Partide yeterli imzanın toplanıp toplanmaması konuşulurken, bazı kesimler tarafından sürecin mahkemeye taşınma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Kurultay için imza toplayanlar süre bittikten sonra tüzük gereği kendilerine tanınan bir haftalık süreyi kullanacakları yönünde açıklama yaparken CHP'li bazı isimler sürecin mahkemeye taşınmadan gereği yapılarak kurultayın toplanması gerektiğine işaret ediyor.
Eski CHP MYK üyelerinden Umut Oran, "CHP'yi mahkeme kapılarına düşürmeyin" uyarısı yapan isimlerden.

Oran, "CHP'yi kısır kavgalardan kurtaracak olan da CHP seçmenine özgüven verecek olan da fikirler ve başarıya götürecek öneriler üzerine odaklanmaktır. Görünen o ki aksi her durumda imza sayıları üzerinden yürüyen tartışma, mahkeme safhasına ya da ağır kavga görüntülerine varacaktır. Böyle bir durumsa seçim hezimetlerinin üzerine çok daha büyük bir hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Düşüncem odur ki şartlar ne olursa CHP, mahkeme kapılarına düşürülmemelidir." ifadesini kullandı.

CHP PM üyesi Erdal Aksünger de konunun mahkemeye taşınmaması gerektiğine işaret ederek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi isteğiyle olağanüstü kurultayı toplaması gerektiğini belirtti. Aksünger, "Bunu zorla yapmak veya zorla engellemek bize yakışmaz. İkisine de karşıyım." dedi.

DELEGELERE MARKAJ

Bu süreçte parti kulislerinde yaşanan bir diğer tartışma ise delegelere baskı yapıldığı yönünde. Hem olağanüstü kurultay istiyenlerin, hem de genel merkezin, delegeleri "sıkı markaja" aldığı da parti kulislerine yansırken, kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılmamasında, yaklaşan yerel seçimlerin de önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından başladı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemeğin ardından yaptığı açıklamalar ise sürecin başlamasına neden oldu. CHP Bilecek Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve bazı eski milletvekillerinin delegeler arasında yaptığı "nabız yoklaması"nın ardından 16 Temmuz'da noter kanalıyla süreç başlatıldı.

Parti içinde "değişim" isteyenlerin sözcülüğünü Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile PM üyesi Gaye Usluer sürdürürken, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke, PM üyeleri Erdal Aksünger ve Gökhan Günaydın, eski milletvekilleri Dursun Çiçek, Necati Yılmaz, Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner ile Kılıçdaroğlu'nun istifa eden başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay da değişim talebini bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu "değişim"den yana olduklarını açıklarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

CHP'li Milletvekillerinden kurultay açıklaması
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