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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
19.07.2018 - 21:09, Son Güncelleme:

İmza muamması

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
İmza muamması

CHP’de olağanüstü kurultay toplamak için toplanan imza sayısıyla ilgili tartışmalar sürüyor. İmza çağrısı yapan grubun sözcülerinden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 526 imza topladıklarını iddia ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan imza sayısının 438 olduğunu söyledi.

ADAY OLMAYACAĞIM

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, genel başkan adayı olacağı iddialarını yalanladı. Böke, sosyal medya hesabından “CHP’de değişim artık zorunludur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kuracağız. Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur. Genel başkan adayı olmayacağım” mesajı paylaştı.

GEREĞİNİ YAPARIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da dün genel merkezde gazetecilerin karşısına çıktı ve şöyle dedi: “Yeterli imza varsa buyursun genel merkeze teslim etsinler, gereğini hemen yapacağız. Ama bunun sayıları yarıştırmak, basın toplantılarını yarıştırmak gibi şekle dönüştürülmesinin partimize, partimizin tabanına, üyelerine büyük zarar verdiği kanaatindeyiz. Bize gelen noter belgesi yok. Ama biz il ve ilçe başkanlarına soruyoruz, arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. Hadi diyelim 470 rakamına ulaşabilirler maksimum olarak. Kongre toplanacak sayıya ulaşılabileceğini sanmıyorum.”

İmza muamması

DOSYALARI GÖSTERDİ

CHP milletvekili Yaşar Tüzün, basın toplantısından sonra gazetecilere imzaları inceleyebileceklerini söyledi ancak, zaman ve fiziki ortam buna uygun olmadığı için gazeteciler dosyadaki beyanname sayısını sayma fırsatı bulamadı. Sadece parti görevlisi dosyadan bazı sayfaları gösterdi.

CHP’de olağanüstü kurultay talebine ilişkin ilk basın toplantısı dün TBMM’de yapıldı. İmza çağrısı yapan grubun sözcüleri Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu ellerinde içinde 521 imza olduğunu iddia ettikleri dosyalarla basının karşısına çıktı. Tüzün, delegelerin özgür iradeleri ile çağrıyı dikkate alarak, ücretlerini de ceplerinden ödeyerek notere gittiğini belirterek, “Notere giden delegemiz bir beyanname imzalamaktadır. Bu beyanname ve talepname salt çoğunluğu bulduktan sonra teşekkül edecektir. Kısa bir süre sonra yeteri sayıda imzanın toplanacağını ve önümüzdeki hafta içinde yetkili makamlara ulaştıracağımızı ifade etmek istiyorum. İmzalı noter beyannameleri buradadır. İsteyen tüm basın mensuplarımız sayabilir. Kimseden sakladığımız gizlediğimiz bir belge yoktur” diye konuştu.

KÜSKÜNLER HAREKETİ DEĞİL

Gaye Usluer ise konuşmasında “Tüzük kurultayı sırasında 47 kişi vardı. Bu 47 kişinin tüzük kurultayı sırasında partinin demokrasi anlayışına, ideolojik yapısına ve tüzükte CHP öz değerleri ile uyuşmayan maddelerle ilgili önerileri vardı. Bu hareket o gün tamamlanamayan hareketin devamı niteliğindedir, küskünler hareketi değil” dedi. Usluer, çağrının üçüncü gününün sonunda, 521 delegenin noter tasdikli imzalarını kendileriyle paylaştığını ifade ederek, “Olağanüstü kurultay sürecinin öncelikle partimiz sonra Türkiye için hayırlı gelecek vadeden süreç olmasını istiyorum” dedi. Tüzün, açıklama yapılırken 5 delegenin imza attığını WhatsApp’tan bildirdiğini ve sayının da 526’ya çıktığını savundu. Tüzün, bazı MYK üyelerinin delegeleri arayarak imza vermemeleri konusunda, imza verenleri de ‘imzalarınızı geri çekin’ şeklinde uyardığını tespit ettiklerini söyledi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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