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    İmza maratonunda ikinci gün... Seçim kurullarına akın ettiler

    Gamze Kolcu - Gamze KOLCU / ANKARA
    05.05.2018 - 19:22 | Son Güncelleme:

    SEÇMENİN Cumhurbaşkanı adayı göstereceği isimler için imza verme işleminde ikinci günde de yoğunluk yaşandı. Seçmenler, sabah 08.00’den itibaren dilekçelerini vermek üzere ilçe seçim kurullarına akın ettiler. 

    İmza maratonunda ikinci gün... Seçim kurullarına akın ettilerİkinci günde 17.30 itibariyle 40’ı yurt dışı olmak üzere 269 bin 217 seçmen Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oy verme işleminin sonlanmasına iki buçuk saat kala 164 bin 151 imzaya ulaştı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imzaya ikinci günde yaklaştı. Karamollaoğlu, 80 bin 739 imzaya ulaştı.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 23 bin 760, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise 552 imzada kaldı.

    EKSİKLER PAZARTESİYE KADAR TAMAMLANACAK
    24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için süre 17.00’de sona erdi.

    Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs pazartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlayacak.

     

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    Etiketler: gündem
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