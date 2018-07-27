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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-İHA
27.07.2018 - 20:02, Son Güncelleme:

İmza gerilimi tam gaz: Karşılıklı suçlamalar

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İmza gerilimi tam gaz: Karşılıklı suçlamalar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Olağanüstü kurultay talebi sürecinde, doğru olmayan beyanlarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticilerini ve kurumsal kimliğini yıpratmanın, hiç kimseye faydası yoktur” dedi.

Özkan yazılı açıklama yaparak Bilecek milletvekili Yaşar Tüzün’ü yalanladı. Özkoç,”CHP Olağanüstü Kurultay talebiyle ilgili Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tüzün’ün bugün saat 17.00 itibariyle yaptığı basın toplantısında, olağanüstü kurultay istemediğini beyan eden CHP milletvekillerinin bildirisine yönelik, ‘129 milletvekilinin imzası yoktur’ açıklaması, doğru olmayan, kamuoyunu ve partililerimizi yanıltmaya yönelik bir ifadedir. Milletvekillerimizin iradesine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Hiçbir milletvekilimiz bunu hak etmemektedir” ifadelerini kullandı.

BİZZAT BEYAN ALINDI

129 milletvekilinin bizzat destek beyanları alınarak açıklama yapıldığını ifade eden Özkoç, “Bildiride imzası bulunan milletvekillerimiz dışında, özel konumları gereği Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ve Deniz Baykal ile irtibat kurulmamıştır. Ayrıca CHP Meclis grubunda yer alan diğer 12 milletvekili arkadaşımızın kamuoyuyla paylaştıkları görüşleri açık olduğu için kendileriyle de temasa geçilmemiştir. Olağanüstü kurultay talebi sürecinde, doğru olmayan beyanlarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticilerini ve kurumsal kimliğini yıpratmanın, hiç kimseye faydası yoktur” diye konuştu.

TÜZÜN NE DEMİŞTİ?

Delegelerin, bu saate kadar imzalarını verebileceğini ifade eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Bu süre tamamlandıktan sonra, 7 gün sonra tüzüğümüz gereği, hazır olan imzalar CHP Genel Merkezine teslim edilecektir. 'Toplanan imzalar pazartesi günü CHP Genel Merkezine verilecektir' diye kamuoyunda konuşmalar oluyor. Biz pazartesi gününe kadar yeterli sayı, daha fazla da sayıyı Genel Merkeze teslim etmek üzere hazırlıklarımızı başlattık, tamamlamak üzereyiz." demişti.

CHP'li 129 milletvekilinin dünkü ortak açıklamasına işaret eden Tüzün, bu açıklamada 129 milletvekilinin isminin yer aldığını, ancak hepsinin imzası olduğunu düşünmediğini belirtti. Tüzün, bildiri için hiç aranmayan arkadaşlarının olduğunu bildiğini, kendisi gibi hiç aranmayanların da olduğunu iddia etmişti.

CHPli Tüzün: 559 imza elimizde, 69u da postada
CHP'li Tüzün: 559 imza elimizde, 69'u da postada

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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