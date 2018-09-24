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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
24.09.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

İmza attı hayatı karardı

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Zonguldak Alaplı İlçesinde geçtiğimiz haziran ayında aldığı 6 bin TL karşılığında boş senede imza atan İsmail Korkmaz, kısa zaman içerisinde borcunun 24 bin lira olduğu anladı.

Boş senede okumadan imza atması sonucu emekli maaşına haciz koyulduğunu öğrenen İsmail Korkmaz, “Bu olanların tamamı bir boş senede imza atmam yüzünden oldu. Kimse boş senede imza atmasın” dedi. 

Alaplı ilçesinde ikamet eden İsmail Korkmaz maddi sıkıntı yaşayınca bir arkadaşının İstanbul Bağcılar ilçesinde bir şirket tarafından borç alınabileceği tavsiyesi üzerine görüşme gerçekleştirdi. V.Ç. aracılığıyla Bağcılar’da bulunan bir firmanın yetkililerinden 6 bin lira para aldığını karşılığında da boş senede imza attırıldığını anlatan İsmail Korkmaz , “V.Ç. aracılığıyla İstanbul 11. İcra Dairesine gittik.

Burada tanımadığımız kişiler tarafından sadece taahhüt ediyor musunuz diye evrakı okutmadan imzalattırdılar. Sonra buradan Bağcılar ilçesinde bulunan otomotiv, turizm şirketinde yine okutturmadan imza atarak elimize 6 bin TL verdiler. Daha sonra bankaya maaş almaya gittiğimizde emekli maaşımıza tamamen el konulduğu öğrendik ve 3 aydan beri hiç maaşımızı alamıyoruz. Yetkililerden bizlere yardım etmelerini istiyoruz. Daha önceden bankalara borcumuz vardı, onları ödeyemez duruma geldik” diye konuştu. 

"6 bin lira karşılığında benden e-devlet şifresini istediler ve boş kağıda imza attım” diyen İsmail Korkmaz, “Buna karşılık 24 bin lira borçlandım. Maaşımın tamamını 3 aydan beri kesiliyor ve mağdurum. Daha da ne olacağı belli değil. Bu konuda mahkemeye başvuruda bulundum ve sonucu bekliyorum. Bu durum yüzünden iyice psikolojimiz bozuldu.

Çalışmayı seven bir insanım. Çalıştıkça başıma bunlar geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Aile Huzurumuz bozuldu. Boş bir kağıt bizim hayatımız kararttı” şeklinde konuştu. 

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