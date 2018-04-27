İmran'ın el svabı temiz

Olay yerine gelen ekipler her ikisinin de el svabını (barut izi) aldı. Türkay emniyetteki ifadesinde, “Boşanmıştık ancak yeniden görüşmeye başlamıştık. Evde su tesisatında sorun vardı. Bunun tamiri için tesisatçıya gitmiştim. Geri döndüğümde zile bastım, ancak açan olmadı. Bunun üzerine çilingir çağırdım. İçeri girdiğimizde İmran kendini göğsünden vurmuştu ve ölmüştü. ” dedi. Türkay serbest kaldı.



KRİMİNAL RAPOR: POZİTİF

Kriminal raporlara göre İmran Kandemir’in el svabı temiz çıktı. Burak Türkay’ın elinde ise el svabı pozitif çıktı. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, tekrar gözaltı kararı verdi. Türkay, intihar iddiasını yineleyerek “İçeri girdiğimizde tabanca yanındaydı. Ben de tabancayı yanından alıp kenara koydum. Barut bu nedenle elime bulaştı” dedi. Burak Türkay çıkarıldığı mahkemece cinayet iddiasıyla tutuklandı.



