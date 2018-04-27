İmran öğretmen öldürüldü mü? Flaş gelişme

İmran Kandemir, Bahçelievler Şehit Erhan Bulut Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Öğretmen okulundan mezun olmakla yetinmemiş iki üniversitede yüksek lisans yapmıştı. Girdiği sınavı kazanarak İtalya'da öğretmenlik yapmaya hak kazanmış, İtalya'ya gitmek için gün sayarken, bir yandan da yeni bir doktora için Erasmus programına dahil olmuştu. Polonya'da da doktora yapacaktı.

İmran Kandemir, öğrencilik döneminde tanıştığı polis memuru B.T.(27)ile 2 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bu evliliğe ailesi pek sıcak bakmamış ancak o evliliği seçmişti. Nikahtan sonra düğün yapılacaktı. Düğüne günler kala aralarında araba parası nedeniyle tartışma çıkmış ve evliliği bitirme kararı almışlardı, boşanmışlardı.

10 Nisan 2018 günü saat 16.30 sıralarında, polisi arayan polis memuru B.T, boşandığı eşi İmran Kandemir'in evinde intihar ettiğini ihbar ediyordu. İhbar üzerine polis ekipleri, Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi Tunç Sokak'taki eve gitti. İmran Kandemir, kanlar içinde yerde yatıyordu, ölmüştü.

B.T, gözaltına alındı. Kandemir'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, B.T ve İmran Kandemir'in el svaplarını aldı. Silaha incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

B.T, emniyetteki ifadesinde, "Aramızdaki anlaşmazlık nedeniyle boşanmıştık ancak yeniden görüşmeye başlamıştık. Evde su tesisatında sorun vardı. Bunun tamiri için tesisatçıya çıkmıştım. Geri döndüğümde zile bastım, kapıyı vurdum ancak açan olmadı. Bunun üzerine çilingir çağırdım. İçeri girdiğimizde İmran kendini vurmuştu. Kendini göğsünden vurmuştu ve ölmüştü. Eve geldiğimde tabancamı kapının üzerindeki dolabın üzerine koyarım, silahı oradan almış." dediği öne sürülmüştü. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan B.T. adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

İmran Kandemir'in Antalya'da yaşayan acılı babası babası Süleyman Kandemir; “Kızım çok başarılı bir öğrenci ve öğretmendi. Pamukkale Üniversitesi ve Sütçü İmam Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. İtalya'da öğretmen olmak için girdiği sınavı kazanmıştı. İtalya'ya gitmeye hazırlanıyordu. Bir yandan da doktora için Erasmus programına girmişti. Polonya'da yüksek lisans yapacaktı." demişti. Kızının ölüm haberini, öldüğünün ertesi günü öğrendiğini belirten baba Süleyman Kandemir,"Kızım hayat dolu bir insandı. Psikolojik bir problemi yoktu. İlaç falan kullanmıyordu. Olaydan önce okulundan rapor için aranmıştı o da getireceğini söylemişti. İntihar edecek bir insan bunu niye söylesin. Kızımın geleceğe yönelik planları vardı. Bu planlarını hayata geçirmek için çalışıyordu. Kızımın intihar ettiğine inanmıyorum, bunun için hiç bir sebeb yok. O öldürüldü. Gerçeği ortaya çıkarmak için sonuna kadar çabalayacağım" demişti.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, yeni gelişmeler üzerine polis memuru B.T ile ilgili yeniden gözaltı kararı verdi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan polis B.T, sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. B.T, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.