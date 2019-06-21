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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

İmralı'nın mektubunu avukatları doğruladı: HDP'nin tarafsız çizgisinde ısrar edin

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İmralı'nın mektubunu avukatları doğruladı: HDP'nin tarafsız çizgisinde ısrar edin

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu Anadolu Ajansı'nın dün akşam saatlerinde yayınladığı ’HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı’ yapılan mektubu doğruladı.

Asrın Hukuk Bürosu, terörsitbaşının kaleme aldığı belirtilen ve dün kamuoyu ile paylaşılan mektupla ilgili açıklamalarda bulundu. Asrın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda Abdullah Öcalan'ın 18 Haziran'da kaleme aldığı mesaj paylaşıldı. Hukuk bürosundan yapılan açıklamada, Öcalan ile 18 Haziran'da görüşüldüğü ve Öcalan'ın mektubunun aynı gün muhatabı olan HDP'ye iletildiği belirtildi
HDP'nin tarafsız çizgisinde ısrar etmesi gerektiğini belirten Öcalan’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı, ‘’Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu üçüncü yol tavrının korunması büyük bir önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendine angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir’’

AA’NIN YAYINLADIĞI MEKTUP

İmralı Cezaevi'nde teröristbaşı Öcalan ile görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, mektubun içeriğini aktarmış, AA yayınlamıştı. Özcan'ın aktardığına göre mektupta "üçüncü yol tavrının korunmasına" dikkat çekilirken "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi ve şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum" ifadelerinin yer aldığı belirtilmişti.

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