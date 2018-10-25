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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA-AA
25.10.2018 - 18:37, Son Güncelleme:

İmparatorluk salonu çıktı

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İmparatorluk salonu çıktı

İzmir'de bir iş hanı inşaatı sırasında rastlanan kalıntıların Antik Roma Dönemi'ne ait liman, hamam kalıntısı ve imparatorluk salonu olduğu tespit edildi.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Konak ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Mustafa Paşa Vakıf Çarşısı temelinden çıkan buluntulara ilişkin, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla kurtarma ve röleve çalışması başlatıldı.

Kurul tarafından hazırlanan raporda bölgede sondaj ve kazı kurtarma çalışması sonucu Antik Roma Dönemi'ne ait kalıntılara rastlandığı belirtildi.

Bölgenin mutlak korunması gereken alan olduğuna dikkati çekilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

SİT TALEBİ

"Kalıntılar arasında hamam kalıntısı, imparatorluk salonu gibi önemli yapılar bulundu. Zemin suyunun giderilmesine ve önlenmesine ilişkin ilgili uzmanlarca hazırlanacak raporun kurulumuza iletilmesinden sonra alanın SİT statüsünün tesciline ilişkin konu değerlendirilecektir."

Öte yandan konuyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuruda bulunan avukat Arif Ali Cangı da yaptığı yazılı açıklamada, "Kurulun, mutlak korunması gereken alan değerlendirmesi çok önemli bir adım. Bunun ardından 1. derece arkeolojik SİT kararı verilmelidir. Alan daha sonra arkeopark haline getirilip İzmir'in tarihine ve kültürüne kazandırılmalıdır." ifadelerini kullandı. 

 

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