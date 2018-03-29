İmparator Neron’un yunusu bulundu

Bütün halde bulunan kabartmanın koruma altına alındığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Patara Deniz Feneri’nin üzerinde duran bir parça. İmparator Neron’un adını taşıyan yazıtın bulunduğu bölgede bulundu” dedi.

‘UĞUR AMAÇLI YAPILMIŞ’

Deniz fenerinin restorasyonu için proje çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Işık şöyle dedi: “İmparator Neron, deniz feneri üzerine yazdırmış olduğu kitabede şöyle diyor: ‘Ben bu feneri denizcilerin selameti için yaptırdım.’ Yunus da denizcilere eşlik eden bir canlı olduğu için uğur amaçlı olarak yapılmış."

‘BENZERİ YOK’

Patara’da devam eden kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gözetiminde devam ettiğini dile getiren Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, “2 bin yıllık eşi olmayan bu kabartma deniz fenerinin en önemli parçalarından bir tanesi. Bu eserin bütün olarak gün yüzüne çıkarılması nedeniyle mutlu ve heyecanlıyız. Bölgedeki kazı çalışmaları da büyük bir dikkatle devam ediyor” dedi.

İMPARATOR NERON KİMDİR?

54-68 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nu yöneten Neron, saltanatı boyunca dikkatini daha çok diplomasi, ticaret ve imparatorluğun kültürel sermayesinin artırılması üzerine yöneltmiştir. Tiyatrolar yapılmasını emretmiş ve atletizm yarışmaları düzenlemiştir. Saltanatı sırasında, Part İmparatorluğu ile başarılı bir savaş yapılmış ve ardından barış müzakereleri yürütülmüş, 60–61 arasındaki Britinya İsyanı bastırılmış ve Yunanistan’la diplomatik bağlar güçlendirilmiştir. 68 yılında bir askeri darbe ile devrilen Neron, Roma Senatosu’nun idam tehdidi altında, kâtibi Epaphroditos’un yardımıyla kendini öldürmek zorunda kalmıştır.