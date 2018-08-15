İMO: 18 milyonluk mega kent kaderine razı depremi bekliyor
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıldönümü yaklaşırken Türkiye’de meydana gelebilecek depremler ve olası sonuçları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, 1999 depremlerinden sonra oluşturulan Deprem Şûrası’nın, 15-20 senede İstanbul’un güvenliğinin sağlanabileceğini dile getirdiklerini ancak geçen süre zarfında yapılanların yeterli olmadığını belirtti. Can ve mal güvenliği açısından depremin hâlâ birinci öncelikli sorun olarak varlığını sürdürdüğünü, deprem önlemlerinin alınması ve binaların güvenli hale getirilmesi bir yana, kentleşme ve yapılaşmada önemli hataların yapıldığını anlatan Suna, ‘’Ne İstanbul ne de Türkiye depreme hazır değildir, 18 milyonluk mega kent kaderine razı şekilde depremi beklemektedir’’ dedi.
Yayınlanan imar affını ülkemizi güvenli yapılaşma ve sağlıklı kentleşme hedefinden uzaklaştıran önemli etkenlerden biri olarak değerlendiren Suna, imar affıyla mühendislik hizmeti almadan üretilen sağlıksız yapıların affedilerek mevcudiyetlerinin koruma altına alınması, yapı stokunun iyileştirme hedefinden uzaklaşmak anlamına geleceğini ifade etti. Affın, son zamanlarda meydana gelen Sütlüce, Ümraniye ve Sancaktepe’dekine benzer felaketlere zemin hazırlayacağından endişe duyduklarını söyledi. Suna, “İmar Barışı sağlıklı ve güvenli yapılaşmaya ölümcül bir darbe vuracaktır’’ dedi.
Yapı denetimi sorunlarına da değinen Nusret Suna, ‘’Deprem riski az olan, kaçak yapılaşmanın görülmediği ülkelerde bile yapı denetim kavramı, üretim sürecinin vazgeçilmezi olarak görülüyorsa, bir deprem ülkesi olan Türkiye’de yapı denetimi sisteminin hâlâ zaaf ve sorunlarla bir anılmasını kabullenmek mümkün değildir’’ diye konuştu.
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