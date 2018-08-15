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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaren GÜZELARSLAN / İSTANBUL
15.08.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

İMO: 18 milyonluk mega kent kaderine razı depremi bekliyor

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İMO: 18 milyonluk mega kent kaderine razı depremi bekliyor

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıldönümü yaklaşırken Türkiye’de meydana gelebilecek depremler ve olası sonuçları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, 1999 depremlerinden sonra oluşturulan Deprem Şûrası’nın, 15-20 senede İstanbul’un güvenliğinin sağlanabileceğini dile getirdiklerini ancak geçen süre zarfında yapılanların yeterli olmadığını belirtti. Can ve mal güvenliği açısından depremin hâlâ birinci öncelikli sorun olarak varlığını sürdürdüğünü, deprem önlemlerinin alınması ve binaların güvenli hale getirilmesi bir yana, kentleşme ve yapılaşmada önemli hataların yapıldığını anlatan Suna, ‘’Ne İstanbul ne de Türkiye depreme hazır değildir, 18 milyonluk mega kent kaderine razı şekilde depremi beklemektedir’’ dedi.

Yayınlanan imar affını ülkemizi güvenli yapılaşma ve sağlıklı kentleşme hedefinden uzaklaştıran önemli etkenlerden biri olarak değerlendiren Suna, imar affıyla mühendislik hizmeti almadan üretilen sağlıksız yapıların affedilerek mevcudiyetlerinin koruma altına alınması, yapı stokunun iyileştirme hedefinden uzaklaşmak anlamına geleceğini ifade etti. Affın, son zamanlarda meydana gelen Sütlüce, Ümraniye ve Sancaktepe’dekine benzer felaketlere zemin hazırlayacağından endişe duyduklarını söyledi. Suna, “İmar Barışı sağlıklı ve güvenli yapılaşmaya ölümcül bir darbe vuracaktır’’ dedi.

Yapı denetimi sorunlarına da değinen Nusret Suna, ‘’Deprem riski az olan, kaçak yapılaşmanın görülmediği ülkelerde bile yapı denetim kavramı, üretim sürecinin vazgeçilmezi olarak görülüyorsa, bir deprem ülkesi olan Türkiye’de yapı denetimi sisteminin hâlâ zaaf ve sorunlarla bir anılmasını kabullenmek mümkün değildir’’ diye konuştu.

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