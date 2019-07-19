IMEI nedir? IMEI sorgulama nasıl yapılır?
IMEI numaralı eşyaların ticaretine düzenle geldi Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre IMEI kayıt ücreti 618 TL'den 1500 TL'ye çıktı. Haberler ardından 'IMEI nedir, IMEI sorgulama nasıl yapılır?' gibi sorular gündeme geldi. İşte, IMEI ile ilgili merak edilenler...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim KurumuIMEI (İngilizce: International Mobile Equipment Identity), Türkçe: Uluslararası Mobil Cihaz Kodu.
Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün.
Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.
Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.
IMEI kayıt ücreti hangi durumlarda ödenir?
IMEI kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için yurt dışından dönüşü 120 günü geçmemiş olan bir pasaport ve IMEI kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor. Eğer bu bu kayıt işlemi gerçekleştirilmezse akıllı telefon 120 gün içinde kullanıma kapatılıyor.
IMEI sorgulama nasıl yapılır?
IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.
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