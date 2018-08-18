İmdatlarına TSK yetişti
Hakkari’de yaşanan trafik kazasında yaralanan 8 vatandaş, tabur revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle, hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre, Hakkari’nin Aktütün bölgesinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan vatandaşların olduğunun bildirilmesi üzerine, kaza yerine TSK unsurları sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi, tabur revirine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şahıslar, daha sonra askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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