İMD mülakat sonuçları bugün açıklanacak
Bir süredir merakla beklenen İMD mülakat sonuçları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, İMD sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Peki, İMD sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İş ve Meslek Danışmanlarının (İMD) mülakat sonuçlarını bugün açıklayacaklarını bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamayla birlikte Türkiye genelinde İş ve Meslek Danışmanı sayısının 4 bin 799'a ulaştığını belirterek, "İş ve Meslek Danışmanlarımızın mülakat sonuçlarını bugün açıklıyoruz." ifadesini kullandı.
Selçuk ayrıca, ataması yapılanlara yeni görev yerlerinde başarılar da diledi.
İMD mülakatına giren adaylar, sonuçlara saat 18.00'den itibaren İŞKUR'un web sitesinden ulaşabilecek.
İŞKUR'UN WEB SİTESİNE GİTMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
SÖZLÜ MÜLAKAT NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?
Sözlü sınavda adaylar, başvuru sonuç belgelerinde belirtilen komisyon marifetiyle;
a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),
b) Genel yetenek ve genel kültür bilgisi (adayın soru havuzundan çekeceği 1 soruya verdiği cevaplara göre),
c) Muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi (adayın sınav esnasındaki durumuna ilişkin gözlemlere göre), değerlendirildi.
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