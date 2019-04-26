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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

İMD mülakat sonuçları bugün açıklanacak

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İMD mülakat sonuçları bugün açıklanacak

Bir süredir merakla beklenen İMD mülakat sonuçları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, İMD sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Peki, İMD sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, o detaylar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İş ve Meslek Danışmanlarının (İMD) mülakat sonuçlarını bugün açıklayacaklarını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atamayla birlikte Türkiye genelinde İş ve Meslek Danışmanı sayısının 4 bin 799'a ulaştığını belirterek, "İş ve Meslek Danışmanlarımızın mülakat sonuçlarını bugün açıklıyoruz." ifadesini kullandı.

Selçuk ayrıca, ataması yapılanlara yeni görev yerlerinde başarılar da diledi.

İMD mülakatına giren adaylar, sonuçlara saat 18.00'den itibaren İŞKUR'un web sitesinden ulaşabilecek.

İŞKUR'UN WEB SİTESİNE GİTMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ MÜLAKAT NASIL DEĞERLENDİRİLDİ?

Sözlü sınavda adaylar, başvuru sonuç belgelerinde belirtilen komisyon marifetiyle;

a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),
b) Genel yetenek ve genel kültür bilgisi (adayın soru havuzundan çekeceği 1 soruya verdiği cevaplara göre),
c) Muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi (adayın sınav esnasındaki durumuna ilişkin gözlemlere göre), değerlendirildi.

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