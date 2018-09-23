İmar barışında hesaplar değişti.... Fazla ödeyene iade edilecek
Oteller, hastaneler, fabrikalar, imalathaneler için imar barışında hesap değişti. Ödemesini yapanlara fazla kısmın iadesinin yolu açıldı. Uzmanlar düzeltme sonrası 500 civarında büyük turizm tesisinden 200 milyon lira gelir elde edileceğini belirttiler.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar barışında yapı kayıt belgesi bedelinde hesaplama yöntemini ticari kuruluşlar için değiştirmesinin ardından turizm tesislerinin başvuru yağdıracağı tahmin ediliyor. Hürriyet’e bilgi veren uzmanlar, hesaplama yöntemindeki değişimi 1000 yataklı bir otel için şu örnekle anlattılar:
YÜZDE 99’U İSKÂNA AYKIRI
“Arsasının metrekare değeri 1000 lira, iskânlı alanı 36 bin metrekare ve iskâna aykırı alanı da 2 bin metrekare olan bir otelin, düzenleme öncesi hesabı sanki tümü kaçakmış gibi 36 bin metrekareyi de dahil ederek 38 bin metrekare üzerinden hesaplanıyordu. Bu tesisin barışmak için 8 milyon 300 bin lira yatırması gerekiyordu. Şimdi ise 436 bin lira ödemesi yeterli olacak.”
Uzmanlar, 500 civarında büyük turizm tesisi bulunduğunu, bunların ortalama 400 bin lira ödeyecekleri varsayımı altında, imar barışına toplamda 200 milyon lira katkı yapacaklarını hesapladılar. İrili ufaklı 11 bin turizm tesisinin yüzde 99’unun mutlaka iskâna aykırı durumları olduğunu belirten uzmanlar, otellerin bazılarının çamaşırhaneyi dükkan, bazılarının çalışan yatakhanesini oda yaptığını dolayısıyla düzeltme sonrası küçüklerin de başvuru yağdıracağı tahmininde bulundular.
EKSİK ÖDEYENE DÜZELTME FIRSATI
Yapı Kayıt Belgesi Usul ve Esasları Tebliği’nde yapılan değişiklikle, yapı kayıt belgesi bedelini fazla ödeyenlere de iade yolu açıldı. Buna göre fazla kısmın iadesi için yapının bulunduğu şehirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il müdürlüğüne başvuru yapılacak. Yapının müdürlükçe incelenmesinin ardından düzeltme formu doldurularak iade edilecek tutar belirlenecek. Düzeltme formu ve yapı sahibinin dilekçesi il defterdarlığına gönderilecek.
Tebliğde yapı kayıt belgesi bedelini eksik ödeyenlere de e-Devlet üzerinden düzeltme fırsatı getirildi. Ancak yapılan denetimde eksik tutarın ödenmemiş olduğunun tespiti halinde verilen yapı kayıt belgesi iptal edilecek, ödenen bedel iade edilmeyecek ve yalan beyanda bulunanlar hakkında savcılığa Türk Ceza Kanunu’nun kamu yetkilisine yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunulacak.
ARTIK BU FIRSATI KAÇIRMAYIN
AĞUSTOS ayında Antalya ve Muğla’da, eylülde de İstanbul’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile otel yatırımcılarını bir araya getiren Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), yapı kayıt belgesi hesabında ruhsata aykırı alanın değil, tüm alanın dikkate alınması nedeniyle ödenemeyecek rakamların ortaya çıktığına dikkat çekmişti. Bu görüşmelerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20 Eylül’de tebliği değiştirmesi sonrasında TYD Başkanı Oya Narin, otelcilere “Artık bu fırsatı kaçırmayın” çağrısı yaptı. Narin, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un desteğiyle talebimiz üzerine oteller başta olmak üzere büyük yapıların imar barışından faydalanabilmelerinin önünü açan düzenleme için müteşekkiriz. Değişiklik kapsamında daha önce tanımlanmamış yapı türleri ve birim bedelleri de tarif edilerek uygulama büyük ölçüde açıklığa kavuşturulmuş oluyor” dedi.
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