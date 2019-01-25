İmar Barışı'nda başvurular ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son gün ne zaman?
Sorunlu yapılara yasallık kazandıran İmar Barışı, çok sayıda vatandaşın yakından takip ettiği ve bugüne kadar milyonlarca kişinin yararlandığı bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 31 Aralık 2018'te sona ermesi beklenen İmar Barışı'nda süre uzatılmıştı. Peki, İmar Barışı'nda başvurular ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son gün ne zaman?
Vatandaşların yoğun talebi üzerine, mağduriyet yaşanmaması için İmar Barışı'na başvurular ileri bir tarihe kadar uzatılmıştı. Yapı Kayıt Belgesi olarak isimlendirilen İmar Barışı'nda son tarihin ne zaman olduğu, henüz başvurusunu tamamlamayan vatandaşlarca sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019'e kadar uzatıldı.
İMAR BARIŞI'NDAN KAÇ KİŞİ YARARLANDI?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda bugüne kadar başvuru sayısı 9 milyon 698 bin 238 ulaşırken 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı. (Bu bilgiler ocak ayının ilk haftasına aittir)
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