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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 21:35, Son Güncelleme:

İmar Barışı'nda başvurular ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son gün ne zaman?

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İmar Barışı'nda başvurular ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son gün ne zaman?

Sorunlu yapılara yasallık kazandıran İmar Barışı, çok sayıda vatandaşın yakından takip ettiği ve bugüne kadar milyonlarca kişinin yararlandığı bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 31 Aralık 2018'te sona ermesi beklenen İmar Barışı'nda süre uzatılmıştı. Peki, İmar Barışı'nda başvurular ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son gün ne zaman?

Vatandaşların yoğun talebi üzerine, mağduriyet yaşanmaması için İmar Barışı'na başvurular ileri bir tarihe kadar uzatılmıştı. Yapı Kayıt Belgesi olarak isimlendirilen İmar Barışı'nda son tarihin ne zaman olduğu, henüz başvurusunu tamamlamayan vatandaşlarca sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019'e kadar uzatıldı.

İMAR BARIŞI'NDAN KAÇ KİŞİ YARARLANDI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda bugüne kadar başvuru sayısı 9 milyon 698 bin 238 ulaşırken 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı. (Bu bilgiler ocak ayının ilk haftasına aittir)

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