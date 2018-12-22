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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.12.2018 - 18:58, Son Güncelleme:

İmar Barışı'na son başvurular ne zaman? İmar Affı ne zaman bitecek?

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İmar Barışı'na son başvurular ne zaman? İmar Affı ne zaman bitecek?

Devletin vatandaşla barışını içeren, vatandaşların elektriğini, suyunu ve doğalgazını alabilmesi adına yapılan İmar Barışı düzenlenmesi için son viraja girildi. Şu ana kadar 9 milyon 210 bin kişi İmar Barışı'na başvurdu. Gözler şimdi İmar Barışı ya da bir diğer ifade ile İmar Affı'nın biteceği tarihte. Peki, İmar Barışı'na son başvurular ne zaman? İmar Affı ne zaman bitecek?

Kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuruları için artık son günler. Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılmasının amaçlandığı, İmar Barışı'nda başvuru süreci tamamlanıyor. İşte, İmar Barışı başvuruları için belirlenen son tarih...

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Yani İmar Barışı'na başvurular için son tarih 31 Aralık 2018. İmar barışından faydalanan kişi sayısı ise 8 milyon 600 bini aşmış durumda. Öte yandan, İmar Barışı başladığından beri aradan geçen 5 ayı aşkın sürede konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi.

9 MİLYON 200 BİN BAŞVURU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdular ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdılar." dedi. Bakan Kurum, konuya dair şu açıklamaları yaptı;

"Türkiye'de toplam 9 milyon 210 bin vatandaşımız İmar Barışı'na başvurdu ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdı. Biliyorsunuz 31 Aralık'ta bu süreç tamamlanıyor. 10 milyona yakın vatandaşımız bugüne kadar İmar Barışı'ndan yararlandı. Devletin vatandaşıyla barışını içeren, vatandaşımızın elektriğini, suyunu ve doğalgazını alabilmesi adına yapılan bu düzenlemede 10 milyona yakın vatandaşımız kanundan istifade etti."

Bakan Kurum, Boğaziçi'nde İmar Barışı kapsamını genişleten düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün Plan Bütçe Komisyonumuza İmar Barışı'na ilişkin bir teklif sunuldu. Bu teklif sınırlarını ihtiva ediyordu. Daha önce biliyorsunuz biz İmar Barışı'ndan boğaz ön görünümünde Tarihi Yarımada, Çanakkale'de belirli alanları İmar Barışı'na dahil etmemiştik. Ancak boğaz ön görünümünde kalan Sarıyer, fiilen ön görünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde yer alan alanı da İmar Barışı kapsamına almıştık. Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde boğaz ön görünümünde olan ancak fiilen ön görünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğalgaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi. Teklifin içeriği Üsküdar'da, Beykoz ilçemizde ve Sarıyer ilçemizde ön görünümde olan, fiilen ön görünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil."

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

31 ARALIK 2017 ÖNCESİ YAPILARI KAPSIYOR

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

 

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