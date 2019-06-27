İmar Barışı son ödeme tarihi ne zaman? Ödemeler ne zaman yapılacak?
İmar Barışı son ödeme tarihi araştırılmaya devam ediyor. 15 Haziran tarihinde başvuru süreci dolan İmar Barışı'nda ödeme süreci devam ediyor. Peki, yapı kayıt belgesi sahibi olmayan taşınmaz sahiplerinin değerlendirdiği İmar Barışı son ödeme tarihi ne olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İmar Barışı son ödeme tarihi için geri sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 aydan fazla süredir devam ettirdiği İmar Barışı süreci için artık sona yaklaşıldı. 15 Haziran tarihinde başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, haziran ayı içerisinde ödeme işlemini tamamlayarak kayıt belgelerini alma hakkına sahip olacak. Peki, İmar Barışı son ödeme tarihi ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İMAR BARIŞI SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN OLACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı son ödeme tarihi için açıklama yaptı. İşte, o açıklama detayları ;
"İmar barışı başvuru süremiz 15 Haziran'da doldu. Ödeme süremiz de 30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanıyor. Bu güne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak."
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