İmar Barışı ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son tarih ne zaman?
Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak bilinen ve milyonlarca konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda uzatılan sürecin ne zaman son bulacağı merak ediliyor. Peki, İmar Barışı ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son tarih ne zaman?
İmar Barışı'nda vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefleniyor. Düzenleme 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. İşte, İmar Barışı'na ilişkin detaylar...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019'e kadar uzatıldı.
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