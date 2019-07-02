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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

İmar Barışı ne zaman bitecek?

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İmar Barışı ne zaman bitecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için hayata geçirilen İmar Barışı'nın ne zaman biteceği, henüz bu uygulamadan yararlanmayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, İmar Barışı ne zaman bitecek?

Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'na başvurular için süreç uzatıldı. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin yatıranlar kalan kısmını takip eden aylarda taksitli olarak ödeyebilecekler.

Her ayın birinde kalan kısmı yüzde 2 oranında artırılacak. İmar barışına başvuru süresi 15 Haziran 2019 tarihinde sona ermişti. Ödeme için de son gün 30 Haziran’dı.

Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır."

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