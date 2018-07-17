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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.07.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

İmar barışı ne zaman bitecek?

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İmar barışı ne zaman bitecek?

İmar barışı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı yüz binlerce kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İmar Barışı'nda, 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne vatandaşlar 8 Haziran cuma günü başvurmaya başlamıştı. Peki, imar barışı başvuruları için son gün ne zaman?

Başvurularının 8 Haziran'da başladığı imar barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor.

Vatandaşlar 24 Haziran'a kadar hazırlanması beklenen ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.

Kayıt bedelleri Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak. İmar barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabilecek.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapı kayıt belgesi bedeliyle ilgili olarak da, ''Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak hesaplanarak tahsil edilecek. Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler, deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşümdeki çalışmalarda kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih etmeleri halinde sıfır faizli kredi imkanı da sağlanacak'' diye konuştu.

İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİYLE İLGİLİ SORULAR

Bakan Özhaseki, konuyla ilgili sorulara ise şu yanıtları verdi:

İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

-Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılır.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

-İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

-Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzü 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenir.

Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

-Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar Barışı'ndan önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

-İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

-Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

-Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

-İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

-Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

- Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Hangi yapılar İmar Barışı'ndan faydalanamayacak?

-Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışı'ndan faydalanabilecek mi?

-Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışı'ndan faydalanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

-Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

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