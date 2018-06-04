İmar barışı: Geç kalmayın

SIFIR ATIKLA TESLİMSIFIR ATIKLA TESLİM

“BAKANIMIZ sıfır atıktan bahsetti. Başbakanlık’ta bununla ilgili çalışmaları başlatmış durumdayız. Son Başbakan olarak sıfır atıkla emaneti teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Hoyratça kaynaklarımızı yok etme hakkına sahip değiliz. Uzun yıllar yanlış planlama, ihmal, bilgisizlik sonucu ekolojik dengesini yitirmiş şehirlerimizi tekrar yaşanabilir hale döndürmek için keskin kararlar almak mecburiyetindeyiz. Şehirlerimizi makyajlarla sürdürülebilir, çevre dostu yaşam yerlerine dönüştürmemiz mümkün değildir.8 Haziran itibarıyla imar barışıyla ilgili müracaatlar resmen başlıyor. Yönetmelik düzenlemesi hazırlandı, bugün yarın yayınlanmış olur. Cuma gününden itibaren bismillah deyip vatandaşlarımız e-Devlet kapısından müracaatlarını yapabilecekler. Öyle tercih etmeyenler bulundukları şehrin, ilçenin Çevre Şehircilik Müdürlükleri’ne müracaat etmek suretiyle bu işlemi yaptırabilecekler. 31 Ekim 2018’e kadar devam etmiş olacak. Ama benim vatandaşlarımdan özellikle talebim bir an önce müracaatı yapmaları. Çünkü müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak, sorun var olmaya devam edecek. Onun için mümkün olan en kısa zamanda müracaatlar yapılırsa hemen Bakanlık çalışmaları devam edecek, yapı kayıt belgesini verecek, var olan mahrumiyetler ortadan kalkacak.

BİR TEK ONA ÇARE YOK

Aklınıza ne gelirse her türlü anlaşmazlığı çözüme kavuşturan reform niteliğinde tarihi bir düzenleme. Bunda bir tek şu yok. Bir vatandaşın arazisine gidip haksız şekilde bina yaptıysanız ona çare yok. Onun sahibi rıza göstermedikten sonra bizim devlet olarak yapacak bir şeyimiz yok. Tarihi yarımadanın, Çanakkale Şehitliği’nin korunması gibi bu alanların dışında bütün imar aykırılıkları bu yasayla halledilmiş olacak. Vatandaşla tekrar el sıkışarak, kardeşçe yolumuza devam edeceğiz.”

GÜÇLÜ LİDERLİĞE İHTİYAÇ

“7’den 70’e milletçe zihinsel dönüşüme ihtiyaç vardır. Ülke olarak çok önemli seçime gidiyoruz. Milletimiz 24 Haziran’da ülkemizin gelecek beş yılını şekillendirecek bir kararı verecek. Hem Meclis yenilenecek hem de yönetim sistemimizde değişikliğe gideceğiz. 13 milyona yakın haneyi, işyeri, konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun, son yaptığımız düzenlemeyle tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek. Ondan sonra bu gibi teşebbüslere izin verilmeyecek. Bu konuda duyarsız davranan yerel yöneticiler olursa çok ağır bedeller ödeyecek.”

İSTANBUL KAPIKULE HIZLI TREN

‘BANA bir müjde verdiler. İstanbul-Halkalı-Kapıkule hızlı trenin yapımını biz AB ile müşterek yapmaya karar verdik. Yüzde 25’i biz karşılayacağız, yüzde 75’i AB fonlarından karşılanacak. Sona geldik, iki hafta içinde ilana çıkıyoruz. İstanbul-Edirne hızlı trenine kazmayı bir iki ay içinde vurmuş olacağız. Böylece Avrupa ile hızlı tren ağlarımızı hem Anadolu’da hem de Balkanlar’da devam ettirmiş olacağız.”