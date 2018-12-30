İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek? İmar Barışı'nda süre uzatılacak mı?
İlk başladığı günden bu yana, 9 milyon 500 bin vatandaşın başvurarak faydalandığı İmar Barışı için artık son viraja girildi. Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak da adlandırılan 'Yapı Kayıt Belgesi' başvuruları kapsamında, toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi. Peki, İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek? İmar Barışı'nda süre uzatılacak mı?
İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışı'nda başvurular 31 Aralık 2018 tarihinde bitiyor. Ancak, 31 Aralık’ta sona erecek olan İmar Barışı başvurularında yeni bir süre uzatma beklentisi var. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. İşte, 'İmar Barışı'nda süre uzatılacak mı?' sorusunun yanıtı...
İMAR BARIŞI'NDA SÜRE UZATILACAK MI?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışına ilişkin, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuştu. İmar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir."
AK PARTİ’Lİ MUŞ’TAN SORUYA YANIT
Öte yandan Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba teklif görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş milletvekillerinin süre uzatımıyla ilgili sorularına “Uzatılacak diye biliyorum ama teyit etmeye çalışıyorum” dedi.
Konuyla ilgili soruya cevap veren AK Partili Mehmet Muş, “Uzatılacak diye biliyorum ama teyit etmeye çalışıyorum” bilgisini verdi. Muş, başka bir soru üzerine de, “ Süre uzatımıyla alakalı... Bu, yürütmenin bir konusu. Bakanı aradım, dönüş yapacak bana, uzatıp uzatmayacak mısınız meselesine bir cevap isteyeceğim kendisinden. Fakat burada, dediğiniz gibi, yıl sonu geldi, dolayısıyla bakanlığın burada bir tasarruf kullanması gerekiyor ki vatandaşlar bundan faydalanabilsin, makul bir süre.” ifadelerini kullandı.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.
HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?
Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.
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