İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son tarih ne zaman?
İlk başladığı günden bu yana milyonlarca kişinin yararlandığı İmar Barışı'nda başvurular vatandaşların yoğun talebi üzerine, mağduriyet yaşanmaması için ileri bir tarihe uzatıldı. Böylece, 31 Aralık 2018'te sona ermesi beklenen İmar Barışı'nda süre ikinci kez uzatılmış oldu. Peki, İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek? İmar Affı'nda son tarih ne zaman?
Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' gibi isimlerle adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi uzatıldı. Söz konusu İmar Barışı'nın sürenin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İşte, İmar Barışı başvurularından son tarih...
KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019'e kadar uzatıldı.
İMAR BARIŞI'NDAN KAÇ KİŞİ YARARLANDI?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda bugüne kadar başvuru sayısı 9 milyon 698 bin 238 ulaşırken 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle