İmar Barışı başvuru süreci ne zaman bitiyor?
İmar Barışı olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süreci devam ediyor. Uzmanlar, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son günlere bırakmamaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki, İmar Barışı başvuru süreci ne zaman bitiyor?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı’nın başvuru süresi 15 Haziran’a kadar uzatıldı.
Nereye başvurulacak?
E-Devlet sistemi üzerinden kayıt başvurusu yapılabilen uygulama kapsamında, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması için 31 Aralık 2017’den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine de başvurulabiliyor. Müracaatlar belediye, belediye birimleri, valilikler veya belirlenen kurumlara doğrudan, posta yoluyla yapılabiliyor.
Hangi belgeler isteniyor?
Yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor. Cep telefonu numarası, e-posta adresi, yapının adresi, tapusu, varsa ada ve parsel bilgileri, inşaat alanı, konut ve işyerleri alanları, konut ve işyeri sayısı, emlak vergi birim değeri, yapı sınıfı, imar mevzuatına aykırılığın türü, yapıyı gösteren fotoğraf da talep ediliyor.
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