İmar Affı ne zaman bitiyor? İşte İmar Barışı başvurusu için son tarih

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen ve vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldıracak olan İmar Barışı için başvurular alınmaya devam ediyor. İşte, İmar Barışı başvurusu için son tarih...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Vatandaşlar bu süre içinde gerekli işlemleri yaparak başvurularını tamamlayabilir.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda 8 Haziran'da başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erecekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ekim tarihi itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin kişinin "İmar Barışı" için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

8 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı, vatandaşlarca 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı. Bu kapsamda bugüne kadar İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı, vatandaşlarca Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı.

İMAR BARIŞI HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

KAYIT BEDELİ NE KADAR?

Başvurularının 8 Haziran'da başladığı imar barışı için 31 Aralık 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar 24 Haziran'a kadar hazırlanması beklenen ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.

Kayıt bedelleri Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak. İmar barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.