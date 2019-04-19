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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

İmamoğlu'nun veri kopyalama genelgesi: 'Devlet güvenliği açısından risk'

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İmamoğlu'nun veri kopyalama genelgesi: 'Devlet güvenliği açısından risk'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırmak için Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi. İBB'den kopyalanan veri tabanında MİT tesislerinin tüm detayları, askeri tesislerin tüm detayları ve Cumhurbaşkanlığı dahil tüm devlet kurumlarının İstanbul yerleşkelerinin detayları da bulunduğu öğrenildi.

İMAMOĞLU: BASINA SIZIYOR, ŞEFFAFLIK PRENSİBİMİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veri tabanıyla verdiği direktifle ilgili bugün yaptığı açıklamada,’’Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok’’ dedi.

İBB: KURUM DIŞINA ÇIKMAYACAK

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "İlgili yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir ‘’denilmesi dikkat çekti.

'DEVLET GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, veri tabanının kopyalanması için belediye dışından belirlenecek üç uzman ile veri tabanının kopyalanması konusunda yazılı talimatını değerlendiren bağımsız kaynaklar İstanbul’da MİT ve Emniyete ait birçok yapının olduğunu ifade ederek , "Sayıştay denetiminden geçen bütün iş ve işlemlerin kayıtlı olduğu veri tabanını kurum dışından kim olduğu belli olmayan, güvenlik soruşturmasından geçmemiş kişilere kopyalatma talimatı verilmesi durumu devlet güvenliğini açısından riskler oluşturabilir" şeklinde konuştular.

İmamoğlunun veri kopyalama genelgesi: Devlet güvenliği açısından risk

İBBdeki veri kopyalama işlemine yürütmeyi durdurma kararı
İBB'deki veri kopyalama işlemine 'yürütmeyi durdurma' kararı
Ekrem İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı
Ekrem İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı


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