İmamoğlu'nun veri kopyalama genelgesi: 'Devlet güvenliği açısından risk'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırmak için Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi. İBB'den kopyalanan veri tabanında MİT tesislerinin tüm detayları, askeri tesislerin tüm detayları ve Cumhurbaşkanlığı dahil tüm devlet kurumlarının İstanbul yerleşkelerinin detayları da bulunduğu öğrenildi.
İMAMOĞLU: BASINA SIZIYOR, ŞEFFAFLIK PRENSİBİMİZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veri tabanıyla verdiği direktifle ilgili bugün yaptığı açıklamada,’’Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok’’ dedi.
İBB: KURUM DIŞINA ÇIKMAYACAK
İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "İlgili yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir ‘’denilmesi dikkat çekti.
'DEVLET GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, veri tabanının kopyalanması için belediye dışından belirlenecek üç uzman ile veri tabanının kopyalanması konusunda yazılı talimatını değerlendiren bağımsız kaynaklar İstanbul’da MİT ve Emniyete ait birçok yapının olduğunu ifade ederek , "Sayıştay denetiminden geçen bütün iş ve işlemlerin kayıtlı olduğu veri tabanını kurum dışından kim olduğu belli olmayan, güvenlik soruşturmasından geçmemiş kişilere kopyalatma talimatı verilmesi durumu devlet güvenliğini açısından riskler oluşturabilir" şeklinde konuştular.
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