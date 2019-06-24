İmamoğlu’nu tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Twitter mesajıyla kutladı.
Erdoğan oyunu dün eşi Emine Erdoğan’la birlikte Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’ndaki 3 bin 300 numaralı sandıkta kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da aynı sandıkta oy kullanan seçmenler arasındaydı. Erdoğan daha sonra Kısıklı’daki konutuna geçti. Saat 18.00’e kadar konutta kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan’la birlikte Vahdettin Köşkü’ne gitti. Twitter’dan saat 21.15’de mesaj yayınlayan Erdoğan şunları vurguladı:
“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.
Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı’nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.
Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye’nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz.”
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