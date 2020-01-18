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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

İmamoğlu’ndan ikinci itiraz

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İmamoğlu’ndan ikinci itiraz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporunun ardından, askıya çıkarılan “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” için itiraz dilekçesi verdi.

İtiraz öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara’da teslim ettiği 4 sayfalık mektupla ilgili soruya, “Mektubumuzda, İBB ile merkezi hükümetin arasındaki kanalların bozulmasını isteyen kişilerin olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini, buna müsaade edilmemesi gerektiğini yazdım. Yüz yüze konuşmak istediğimi, bir brifing vermek istediğimi, İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile görüşme talebimi ilettim” yanıtını verdi. İmamoğlu ÇED raporu için de mahkeme hakkını kullanacağını söyledi.

ADALAR İÇİN YARIŞMA

İmamoğlu, Adalar’da kaldırılması planlanan faytonların yerini alacak elektrikli araçların tasarımıyla ilgili yarışma açacaklarını da belirtip, şunları söyledi: “Fayton, Adalar’ın geleneğinde olan bir kültür. Bunu yok saymıyoruz. Adalar’da bu süreç, ne yazık ki olumsuz kullanılmıştır. Faytonların geçmişten bugüne gelen bir hakları var. Bugün oradaki faytonların bir piyasa değeri var. Bir kereye mahsus fayton sahiplerine 250’şer bin TL verme konusunda fikrini kurumumuz beyan etmiştir. Meclisimiz fayton başına 300 bin TL verilmesinin daha doğru olacağını belirtmiştir. Biz şimdi bu uygulamaya geçiyoruz.”

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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