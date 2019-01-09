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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet İlkay ÖZER- Akın ÇELİKTAŞ/DHA
09.01.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

İmamoğlu'ndan AK Parti standına ziyaret 

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İmamoğlu'ndan AK Parti standına ziyaret 

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'na kurulan Ak Parti seçim standını da ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile görüştükten sonra Bağcılar'a geçti. İmamoğlu burada Bağcılar Şoförler Odası'nı ziyaret etti. Daha sonra sokağa çıkan İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, Bağcılar Meydanı'nda Ak Parti standını ziyaret etti. Burada bulunanlarla selamlaşan İmamoğlu, ikram edilen çayı içti.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA YANLIŞ BİLGİ VERİLMİŞ" 

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beylikdüzü'nde bulunan Kıbrıs Anıtı hakkında söylediklerine cevap verdi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini belirterek, "Çok net burada bir eser vardır. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'taki mücadeleyi ve de rahmetli Rauf Denktaş'ı, 1974'teki harekatı, rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın katkılarını anlatan olağanüstü 700 metrekarelik bir anıttan bahsediyoruz. Bu anıtta Denktaş ailesinin Kıbrıs'taki gaziler derneğinin bir arada oturup, karar verdiği bir eser. Bir sanat eseri vücut bulmuştur. Burada da bahsedilen heykel değildir. 1960'ta Türkiye'nin Kıbrıs'a girme hakkını elde ettiği sözleşme anının resmedilmiştir. Rölyef biçiminde resmedilmiştir. O rölyefte Makaryos'un kaygılı bir duruşu, güçlü bir Rauf Denktaş duruşu resmedilmiştir. Rahmetli doktor Fazıl Küçük'ün imza anı resmedilmiştir. Bir rölyefi heykel diye tanımlarsanız gerçekten yanlış yaparsınız. Denktaş ailesini, Kıbrıs mücadelesini verenleri üzersiniz. Ben sanıyorum sayın cumhurbaşkanına yanlış bilgi verilmiş. Ben İstanbul'un en güzel parkı olan yaşam vadisine kendilerini davet edeceğim. Eğer gelirlerse o anıtı da görmelerini isteyeceğim. Ben yarın ki ziyarette cumhurbaşkanını bilgilendireceğim. Gördüğünde o da hiç bir şey olmadığını anlayacaktır. Yanlış bir bilgi kendisine ulaşmıştır. Ben Türkiye'deki ilk Kıbrıs anıtını yapmış belediye başkanıyım. Lütfen saygı duysunlar" dedi.

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