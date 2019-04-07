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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.04.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

İmamoğlu'dan seçim değerlendirmesi

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İmamoğlu'dan seçim değerlendirmesi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak. Türkiye, demokrasi adına önüne daha güzel ve aydınlık şekilde bakacak." dedi.

CHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yapan İmamoğlu, seçim süreciyle ilgili gelişmelerin topluma sağlıklı bir şekilde ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Şu ana kadar yapılan sayımlara göre, aradaki oy farkının 16 bin 380 olduğunu, sayımın yüzde 78'inin bittiğini iddia eden İmamoğlu, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seslendi. 82 milyon kişinin gözünün, kulağının YSK'da olduğunu aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak. Türkiye, demokrasi adına önüne daha güzel ve aydınlık şekilde bakacak. Hepimizin gözü kulağı YSK'da, başkanında ve heyetinde. Lütfen siz de bu kararı alırken tarihi sorumluluğu taşıma adına bütün hassasiyet ve adalet duygularınızla Türkiye'de var olan süreçte çifte standart yaratmayacak uygulamalar dışında doğru bir karar verme hususunda sizden bu ülkeyi ve 82 milyonu rahatlatacak bir karar bekliyoruz."

Oy çuvallarının başında bekleyen partililere teşekkür eden İmamoğlu, bu bekleyişin devam edeceğini kaydetti.

İmamoğlu, sürecin toplumun vicdanında bittiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Süreç bitmiştir. Toplumun vicdanı kimin kazandığını biliyor. Sayılarla aldatmaya çalışıyorlar. Hep tek yönlü. Toplum zannediyor ki sadece rakibimiz lehine bir şey ekleniyor. Hayır, oraya da ekleniyor bize de ekleniyor. '11 bin oy eklenmiş.' Hayır o bir maddi hataydı. İlk birleştirme tutanağında 24 bin fark vardı. Sonra maddi hatalardan 21 bine indi. Yüzde 78'lik sayımdan sonra 16 bin 300'e kadar indi. Bu kadar. Ama o inerken bize de bin 500, 2 bin oy çıktı. Tamamının sayıldığı ilçeleri de biliyoruz. 200-300 sandık sayılmış. Örneğin 6 oy önde çıkmışız. Bir şey değişmiyor. Yapmayın. Yormayın bu toplumu. İlk defa Türkiye seçim yapmıyor. Türkiye'nin demokrasisinin en önemli günüdür seçim günü ve sonrası. Onun için dert ediniyorum. AK Partili hemşehrilerimin vicdanının da bunu kabul etmediğini ve benim kazandığımı bildiklerinin farkındayım. Ben sahadayım."

YSK'nın en doğru kararı vereceğine inandığını aktaran İmamoğlu, doğru karar sonrasında Türkiye'de her şeyin normal olduğunu hissedeceklerini kaydetti.

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