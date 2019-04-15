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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK - Can ÖZER/İSTANBUL (DHA)
15.04.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

İmamoğlu: YSK bu konuda son noktayı koymak zorundadır

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İmamoğlu: YSK bu konuda son noktayı koymak zorundadır

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır" dedi.

Esenler semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Maltepe'deki sayımla ilgili soruya, ''YSK, bu konuda son noktayı koymak zorundadır. Artık bizim güvenimizi sarsmayı başlamıştır bu süreç. Üzülüyoruz. YSK, vazifelidir. Milli bir vazifesi ve sorumluluğu vardır. Ülkenin, geçmişten bugüne, yarınlara dönük demokratik sürecine ya katkı sunacaklar ya da çok kötü bir iz bırakacaklar. Dönüm noktasıdır. Yapmasınlar. Her şeyi denediler olmadı. Büyükçekmece'yi de denediler, olmadı. Bir baktılar ki, kendileri bazı yanlış işlemler yaptılar, döndüler, 'Acaba Maltepe'de ne çıkarırız. Aman yavaş, acele etmeyin, bir şey bulmaya çalışalım' dediler. Aklı ermiyor insanın. Benim aklım ermiyor. YSK'yı göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM MAÇA GİTMEME KİMSE ENGEL OLAMAZ"

Ekrem İmamoğlu, haftasonu oynanan futbol müsabakasını gitmesinden dolayı eleştirilere de, ''Bence milletin nezdinde hiç polemik meselesi değil. Son yıllarda en barışçıl, en huzurlu iki maçı izledim. Hiç sorunsuz. Hem de dünyanın en önemli derbilerinden biri. Fenerbahçe-Galatasaray. Çok güzel. İnsanlar sadece bize sevgi ve coşku gösterisinde bulundular" diye yanıt verdi.

İmamoğlu, "Sizi maça gitmeyin diye kim aradı?" sorusuna da, ''Evet beni kulübün yetkilisi aradı. Efendim 'tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir'. Ben de dedim ki hayır kardeşim. Eğer böyle bir süreç varsa sorumlusu siz değilsiniz. Orası kamuya açık bir alan. Benim maça gitmeme kimse engel olamaz. Eğer bir sorun tespiti varsa beni arasınlar. Siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz. Ben açıklamam. Kendisi yaptığı şeyi açıklasın. Ben cevap veririm. Kamuya bu süreci açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Ben maçlara gitmeye devam edeceğim" şeklinde yanıt verdi.

 

 

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