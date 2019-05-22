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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.05.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

İmamoğlu yol haritasını koordinasyon toplantısıyla açıkladı

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İmamoğlu yol haritasını koordinasyon toplantısıyla açıkladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyası yol haritasını koordinasyon toplantısıyla açıkladı.

İmamoğlu, "Kimse, demokrasiden ve sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara tevessül etmesin istiyoruz. 23 Haziran'da demokrasi ahlakını, sandık namusunu korumak için demokrasiden ve sandıktan başka bir çare olmadığı tüm Türkiye'ye gösterilecek. 23 Haziran günü bayram yerine gider gibi neşe içerisinde sandıklara gideceğiz’’ dedi.

Önceki kampanyada olduğu gibi İstanbulluları dinlediklerini ve onların çizdiği yolda ilerlediklerini anlatan İmamoğlu, "Yapacağımız tasarruflarla İstanbullunun önemli ihtiyaçlarını rahat rahat karşılayacağız. Gelir ve gider bütçemizi akılcı ve etkili politikalarla yönetecek, yılda 5 milyarlık yeni kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kazandıracağız. Kimsenin bizi doğru yoldan, iyilikten, güzellikten ayırmasına fırsat tanımayacağız. Her türlü iftiraya, her türlü kışkırtmaya karşı soğuk kanlı, itidalli olacağız. Kavgayı bitiren olacağız. Toplumu ayrıştıran, kızıştıran değil, birleştirip bütünleştiren, sakinleştirip yatıştıran olacağız" diye konuştu.

Toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu belediye başkanları katıldı.

''Her şey çok güzel olacak" sloganının esin kaynağı 13 yaşındaki Berkay Gezgin ve İmamoğlu'nun seçim otobüsünü kilometrelerce takip etmesiyle sosyal medyada ilgi gören 71 yaşındaki Müzeyyen Şahpaz da toplantıda yer aldı.

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