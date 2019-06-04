İmamoğlu: Vatandaş demokrasiyi güvence altına alacaktır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİmamoğlu: Vatandaş demokrasiyi güvence altına alacaktır
GeriGündem İmamoğlu: Vatandaş demokrasiyi güvence altına alacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.06.2019 - 01:00, Son Güncelleme:

İmamoğlu: Vatandaş demokrasiyi güvence altına alacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İmamoğlu: Vatandaş demokrasiyi güvence altına alacaktır

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ramazan ayının son iftarını ailesi ve yakın akrabalarıyla Beylikdüzü'ndeki bir restoranda yaptı.

İftardan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu’’, "Arkadaşlarımla bunun büyük bir mücadele olduğunun ilk günden beri farkındayız, 'Şöyle olmuş, böyle olmuş'a bakmaksızın. YSK dahil tüm tedbirlerimizi alma noktasında, başvurularını adım adım yapan, her aklımıza gelen soruyu soran, cevabını alan, halkın iradesinin, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' prensiplerinin mutlak sağlama alınması için yüz binlerce insan sandıkta, ilçe seçim kurullarında ve YSK’da görev yapacağız. Bu görev artık halka düşmüştür. Bu alınan karara göre değil, bu sürecin her türlü teminatı olmaya, halkın seferber olacağını biliyorduk, seferber ettik. Vatandaş demokrasiyi güvence altına alacaktır. Biz de buna öncülük ve rehberlik yapacağız. O bakımdan halkımız endişe duymasın. Eninde sonunda Türkiye’de demokrasi kazanacak." şeklinde yanıt verdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile bir televizyon programına çıkmaları hususuna değinen İmamoğlu, şöyle konuştu:

‘’İstanbul ile ilgili üretilen tezleri, komplo teorilerilerini konuşmak zorundayız, projeleri konuşmak zorundayız. Ben hazırım. Ekran konusunda, nasıl bir program olacağı konusunda benim danışmanlarım ve muhtemelen Sayın Yıldırım’ın danışmanları bir araya gelecek ve konuşacaklar."

Daha sonra akrabalarına hitaben konuşan İmamoğlu, onların Ramazan Bayramını kutladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert açıklama
10 yıl kira vermedi, belediye 'borcunu öde' deyince yaptığı pes dedirtti
Antalya’da koca dehşeti! 3 gün önce sosyal medyada yazmış
Kaldırımda oturan iki kadını öldürdü! O anlar kamerada